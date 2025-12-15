ريال مدريد يستعد لرحيل 3 لاعبين في الشتاء



معتز الشامي (أبوظبي)

يتبقى لريال مدريد مباراتين لإنهاء عام 2025، الذي لم يكن مرضياً على الإطلاق من حيث النتائج والألقاب، حيث فشل الفريق الملكي في الفوز بأي لقب هذا العام، بعد عام 2024 الحافل بالإنجازات، ولكن ما يقلق جماهير ريال مدريد أكثر هو الوضع الراهن، وليس الماضي القريب. ولم يكن أداء الفريق في المباريات الأخيرة جيداً، ولم تكن النتائج كما هو متوقع.

ويخضع المدرب تشابي ألونسو للتدقيق من قبل إدارة النادي الملكي، وكذلك بعض اللاعبين الأساسيين الآخرين في تشكيلة ريال مدريد.

ويتبقى هذا العام مباراتين (واحدة في الدوري وأخرى في كأس ملك إسبانيا)، يجب على الفريق الفوز بها جميعاً لدخول العام المقبل بطاقة متجدّدة، ومع فتح نافذة الانتقالات الشتوية، لا يولي ريال مدريد عادة اهتماماً كبيراً لهذه الفترة، إلا أن هذا العام قد يكون مختلفاً.

فيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة، يفكر النادي في ضم مدافع قلب دفاع مخضر، وتشير كل الدلائل إلى أن الصفقة ستتم في الصيف، إلا أن احتياجات الفريق، إلى جانب تراجع مستواه مؤخراً، قد تدفع الإدارة إلى تغيير استراتيجيتها والتعاقد مع لاعب في الأسابيع المقبلة.

ولا يختلف الأمر بالنسبة للراحلين. فريال مدريد لا يسمح عادة برحيل أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية. فاللاعبون الذين يبدأون الموسم عادة ما يكملونه. ومع ذلك، وكما هو الحال مع التعاقدات الجديدة، قد يكون هذا العام مختلفاً، وتشير بعض المصادر إلى احتمال رحيل ما يصل إلى 3 لاعبين.

أما أول رحيل لريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية فهو رحيل إندريك، حيث سينتقل المهاجم البرازيلي على سبيل الإعارة إلى أولمبيك ليون الفرنسي. تم الانتهاء من المفاوضات قبل أسابيع، ولكن لم يتم الإعلان عنها رسمياً بعد.

ويعتبر رحيل إندريك أمراً محسوماً نظراً لقلة مشاركاته ورغبته في إثبات نفسه، وستعود هذه الخطوة بالفائدة على جميع الأطراف، بحسب موقع «ديفنسا سنترال» الإسباني.

بينما الرحيل الثاني المؤكد سيكون لإبراهيم دياز. في هذه الحالة، سيغادر المهاجم للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تنطلق بعد أيام قليلة، وسيمثل اللاعب الإسباني المغربي منتخب المغرب، ليصبح أحد أبرز لاعبيه، وقد يغيب عن ريال مدريد لأكثر من شهر بقليل.

وعلاوة على ذلك، قد يغادر لاعب أساسي آخر الفريق لم يتوقعه أحد، ولكنه بات وشيكاً، وهو المدافع الألماني أنطونيو روديجر، وينتهي عقد روديجر في يونيو 2026. لم يجدد عقده، واستراتيجية النادي واضحة «روديجر سيقرر مستقبله بنفسه»، ما يعني أن الخطة هي منحه فرصة البقاء لمدة عام أو عامين إضافيين، لكنهم لن يمانعوا رحيله إذا رغب في ذلك.

ودخل غالطا سراي المنافسة بقوة وقدم عرضاً مغرياً لضم روديجر، ومع ذلك، يرغب النادي التركي في حسم الصفقة فوراً، وهو ما فاجأ ريال مدريد، ويأمل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أن يقوم النادي التركي بتحرك، وإذا كان العرض مقنعاً وأصر روديغر على الرحيل الآن، فقد يسمح له بالرحيل، رغم أن هذا ليس ما يرغب فيه النادي في الوقت الحالي، خاصة بعد إصابة ميليتاو طويلة الأمد، ولذلك، ستكون الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة لمعرفة ما إذا كان روديغر سيبقى في ريال مدريد أم سينتقل إلى جالاتا سراي.