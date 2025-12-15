سباليتي يتغزّل في لاعبي يوفنتوس

بولونيا (د ب أ)



أشاد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق يوفنتوس بلاعبيه، بعد فوز ثمين على مضيفه بولونيا بنتيجة 1 - صفر، في «الجولة 15» من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

قال سباليتي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الإيطالي: «إنه فوز ثمين على فريق قوي، خرجنا بمكاسب عديدة هنا، واللاعبون يستحقون التحية والتقدير».

أضاف: «قدمنا أداءً قوياً طوال 90 دقيقة، وتفوقنا في الالتحامات، وتجاوزنا المواجهات الفردية التي فرضها فريق بولونيا علينا».

وتابع المدرب الإيطالي: «أدى اللاعبون التدريبات بحماس كبير طوال الأسبوع الماضي، وكنّا بحاجة لأداء قوي في ملعب بولونيا».

من جانبه، قال خوان كابال، صاحب هدف الفوز: «أنا سعيد بالنقاط الثلاث التي تحققت بأداء جماعي، لقد بذلنا قصارى جهدنا».

أضاف: «المدرب سباليتي ينتظر مني الكثير، لأنه يدرك جيداً أنه لدي الكثير لأقدمه، وأتدرب بجدية طوال الأسبوع، وأسعى للتطور يومياً، إنه يريد الأفضل لي».

ورفع يوفنتوس رصيده بهذا الفوز إلى 26 نقطة في المركز الخامس، يليه بولونيا سادسا (25 نقطة) بينما يعتلي إنتر ميلان الصدارة بـ33 نقطة.