جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد



معتز الشامي (أبوظبي)

في أول ظهور له على ملعب «أولد ترافورد»، بدا،جيه جيه جابرييل، وكأنه لاعب مخضرم لا شاب لم يتجاوز الخامسة عشرة، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد، ليقود مانشستر يونايتد للتأهل إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب.

وجاء هدفه بلمسة هادئة ودقيقة من على حدود منطقة الجزاء، أنهى بها تمريرة زميله ناثانيال-جونيور براون، بعد مجهود فردي وصناعة مميزة من جاريه شاه، واحتفل جابرييل بهدفه بانزلاقته الشهيرة على الركبتين أمام 1378 متفرجا حضروا المباراة، كثير منهم جاء خصيصاً لمتابعة هذه الموهبة التي أصبحت حديث الأوساط الكروية داخل أروقة النادي وخارجه.

وبحسب تقرير موسع لصحيفة ذا اتليتك، أكد أداء اللاعب مرة أخرى لماذا يُعد أحد أبرز عناصر فريق تحت 18 عاما بقيادة دارين فليتشر، رغم أنه يلعب بفارق ثلاث سنوات عمرية عن زملائه.

وسجل جابرييل حتى الآن 10 أهداف في 11 مباراة هذا الموسم، من بينها «هاتريك» لافت في الفوز الكاسح على ليفربول بنتيجة 7-0 أواخر نوفمبر، وعلى الرغم من هذا التألق، كان اللاعب في ليلة مواجهة بيتربورو يبلغ من العمر 15 عاما وشهرين وثلاثة أيام فقط، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يشارك في البطولة، متفوقًا على الرقم السابق الذي كان يحمله أوماري فورسون.

وكانت المشاركة في «كأس الشباب» بهذا العمر نادرة حتى وقت قريب، قبل أن يُلغى الحد الأدنى للسن من لوائح الاتحاد الإنجليزي، ما فتح الباب أمام مواهب استثنائية مثل جابرييل، داخل مركز تدريب النادي، يُنظر إليه على أنه أفضل لاعب مولود عام 2010 في إنجلترا، مع مقارنات بأسلوب فيل فودين، وتأثر واضح بإلهامه المفضل نيمار، سواء في التحكم بالكرة أو الرشاقة، والحلول الفردية.

ورغم هذه المكانة، كادت مسيرة جابرييل مع يونايتد أن تتوقف الصيف الماضي، عندما أبلغ النادي بنيته الرحيل وسط اهتمام قوي من مانشستر سيتي وأندية أوروبية كبرى، لكن اجتماعاً طارئاً نظمته إدارة النادي، وتدخل كل من مات هارجريفز وجيسون ويلكوكس، أعادا رسم الصورة المستقبلية للاعب، وأقنعا الأسرة بالبقاء، في خطوة شكلت نقطة تحول حاسمة.

وحرص النادي أيضاً على دمجه تدريجياً مع الفريق الأول، حيث تدرب أكثر من مرة تحت قيادة روبن أموريم، ونال دعماً خاصاً من القائد برونو فيرنانديز. كما بدأت إدارة يونايتد مؤخراً في تخفيف سياسة الحماية الإعلامية حوله، بنشر صور تدريباته مع الفريق الأول للمرة الأولى.

وفنيا، يتميز جابرييل بتوازنه العالي وقدرته على اللعب بكلتا القدمين، ما يمنحه حلولاً غير تقليدية في المساحات الضيقة، خلال مواجهة بيتربورو، شغل مركز صانع الألعاب، وتحرك بذكاء بين الخطوط، مظهراً نضجاً تكتيكياً لافتاً مقارنة بسنه.

ورغم بنيته الجسدية النحيفة، وبعض المشكلات المرتبطة بالنمو، فإن جابرييل أثبت صلابة ذهنية كبيرة، أبرزها عودته للعب، وتسجيل «هاتريك» رغم خلع في الكتف سابقاً، الجميع داخل النادي يدعو للصبر في التعامل معه، فطريق النجومية طويل ومعقد، لكن المؤكد أن جابرييل يسير حالياً على مسار سريع نحو المستقبل.