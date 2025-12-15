توماس مولر يعود إلى بايرن كمشجع ثرثار



ميونيخ (د ب أ)

استقبل نادي بايرن ميونيخ نجمه السابق، توماس مولر بحفاوة بالغة لدى عودته إلى بايرن ميونيخ كمشجع، وأرهق أذن ماكس إيبرل المدير الرياضي للنادي خلال متابعة مباراة ماينز التي انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري الألماني، أمس الأحد.

عاد مولر إلى ناديه السابق الذي قضى سنوات طويلة بين صفوفه بعد الخسارة مع فريقه الجديد فانكوفر وايتكابس في نهائي الدوري الأميركي أمام إنتر ميامي.

وتابع مولر 36 عاماً بايرن وهو يعاني أمام ماينز المتواضع، ويتعادل بصعوبة بركلة جزاء سجلها هاري كين في شباك متذيل ترتيب الدوري الألماني.

وقال إيبرل عن تواجد توماس مولر في مقصورة كبار الزوار: «لقد تبادلنا الكثير من المزاح قبل المباراة». أضاف «توماس يتكلم كثيراً، بينما أميل للهدوء أثناء المباراة، لذا تأقلمت مع ذلك بشكل ممتع ومضحك».

وابتعد بايرن في الصدارة بفارق 9 نقاط مستفيداً من خسارة لايبزج بنتيجة 1/ 3 أمام يونيون برلين يوم الجمعة. قال إيبرل «إذا قال لي أحد إننا سنتفوق بفارق 9 نقاط عن منافسنا المباشر بعد مرور 14 جولة، لقلت إن هذا رائع».