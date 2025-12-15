«انطلقي نحو الفضاء» في «جري سيدات الشارقة»



الشارقة (وام)

ينظم نادي سيدات الشارقة، النسخة الحادية عشرة من «جري سيدات الشارقة 2026» الفعالية المخصصة للسيدات والفتيات في الإمارة، 24 يناير المقبل في متنزه السيوح للسيدات بالشارقة، وذلك تحت شعار«انطلقي نحو الفضاء والمستقبل»، لتقدّيم تجربة تفاعلية تمزج بين اللياقة البدنية والمتعة في أجواء مفعمة بالحيوية والطاقة الإيجابية.

ويُقام الحدث تنفيذاً لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.

ويعكس شعار النسخة الجديدة، التطور الذي شهدته الفعالية في نسختها السابقة التي حملت شعار «المجرة»، حيث يجسّد أهمية التنمية المستدامة، والوعي البيئي، والحد من الأثر البيئي، عبر استخدام مواد معاد تدويرها في تجهيزات السباق وتقليل النفايات البلاستيكية، وتشجيع المشاركات على تبنّي ممارسات صديقة للبيئة تعزز ثقافة الوعي المجتمعي.

ويتضمن السباق فئة 5 كم، وستحصل الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز نقدية قيّمة، وجوائز مخصصة للمتسابقات الإماراتيات بهدف تشجيع مشاركتهن، ودعا النادي جميع الفتيات والسيدات، ابتداءً من الفئة العمرية 12 عاماً إلى التسجيل عبر تطبيق النادي الذكي، والمشاركة في هذه الفعالية الرياضية التي تجمع بين اللياقة والمتعة والوعي البيئي.