الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«انطلقي نحو الفضاء» في «جري سيدات الشارقة»

«انطلقي نحو الفضاء» في «جري سيدات الشارقة»
15 ديسمبر 2025 14:45


الشارقة (وام)
ينظم نادي سيدات الشارقة، النسخة الحادية عشرة من «جري سيدات الشارقة 2026» الفعالية المخصصة للسيدات والفتيات في الإمارة، 24 يناير المقبل في متنزه السيوح للسيدات بالشارقة، وذلك تحت شعار«انطلقي نحو الفضاء والمستقبل»، لتقدّيم تجربة تفاعلية تمزج بين اللياقة البدنية والمتعة في أجواء مفعمة بالحيوية والطاقة الإيجابية.
ويُقام الحدث تنفيذاً لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.
ويعكس شعار النسخة الجديدة، التطور الذي شهدته الفعالية في نسختها السابقة التي حملت شعار «المجرة»، حيث يجسّد أهمية التنمية المستدامة، والوعي البيئي، والحد من الأثر البيئي، عبر استخدام مواد معاد تدويرها في تجهيزات السباق وتقليل النفايات البلاستيكية، وتشجيع المشاركات على تبنّي ممارسات صديقة للبيئة تعزز ثقافة الوعي المجتمعي.
ويتضمن السباق فئة 5 كم، وستحصل الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز نقدية قيّمة، وجوائز مخصصة للمتسابقات الإماراتيات بهدف تشجيع مشاركتهن، ودعا النادي جميع الفتيات والسيدات، ابتداءً من الفئة العمرية 12 عاماً إلى التسجيل عبر تطبيق النادي الذكي، والمشاركة في هذه الفعالية الرياضية التي تجمع بين اللياقة والمتعة والوعي البيئي.

أخبار ذات صلة
مسرحية «الكنز».. صراع الخير والشر
"العربية للطيران" تطلق رحلاتها اليومية المباشرة بين الشارقة وميونيخ
سباق الجري
سباق الجري للسيدات
الشارقة
الرياضة النسائية
آخر الأخبار
أمطار الخير (أرشيفية)
علوم الدار
أمطار متفرقة على مناطق مختلفة بالدولة مع تعمّق المنخفض الجوي وطقس غير مستقر الخميس والجمعة
اليوم 13:31
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
اليوم 21:27
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
الأخبار العالمية
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
اليوم 21:15
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
علوم الدار
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
اليوم 21:09
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اقتصاد
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©