الإمارات بطل كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق



علي معالي (أبوظبي)

حقق منتخبنا الوطني للريشة الطائرة بالهواء الطلق إنجازاً عالمياً بالفوز بلقب كأس العالم في التتابع، في نسختها الأولى التي جرت على شاطئ خورفكان بإمارة الشارقة، بعد أداء مبهر في البطولة التي شهدت تنافساً مثيراً، شارك فيه 96 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 دولة من مختلف دول العالم.

ونجح منتخبنا في فرض سيطرته على المباريات، وبرزت لياقتهم البدنية العالية وحركتهم السريعة على الرمال، حيث جمعوا بين الرشاقة والتوازن وسرعة الانتقالات ليسيطروا على التبادلات ويتأقلموا بشكل أفضل من أي فريق آخر مع ظروف اللعب الخارجية الفريدة، ليضع منتخبنا نفسه في السجلات الذهبية للاتحاد الدولي في أول نسخة.

وفي فئة ثلاثي الرجال، توّج منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على هونج كونج، فيما نال منتخبا الإمارات ومصر الميدالية البرونزية مناصفة، أما في فئة ثلاثي السيدات، فقد حسمت سيدات الصين اللقب لصالحهن بعد أداء مميز أمام بلغاريا، مؤكدات تفوقهن في هذه الفئة.

وفي منافسات الفرق، احتفلت الإمارات بتحقيق الميدالية الذهبية بعد فوزها في المباراة النهائية على منتخب الصين بنتيجة 60 – 54، عقب مشوار مميز بلغ خلاله المنتخب الدور نصف النهائي وتغلب على منتخب مصر بنتيجة 60 – 42، فيما تقاسم منتخبا مصر والبرازيل الميدالية البرونزية، وشارك منتخبنا في «المونديال» بتشكيلة مكوّنة من: ناصر ميرزا الصايغ، ومايد سعيد المزروعي، وشيخة سالم العامري، وفرح إبراهيم الحجي، وسومي رمضاني، وآشيو إب، ودرين آيبن، وليزا نوريني، وألينا جاثون، ونوراني أزهارا.

وقد رسّخت البطولة مكانة الإمارات كمركز عالمي لتنظيم البطولات النوعية، وعكست التزامها بدعم الرياضات الحديثة وصناعة مستقبلها، شارك في البطولة منتخبات: مصر، أستراليا، هونج كونج، الصين، ألمانيا، نيجيريا، أذربيجان، البرازيل، إندونيسيا، بلغاريا، وهولندا، إضافة إلى منتخبنا الوطني، وشهدت المنافسات ثلاث فئات رئيسية: ثلاثي الرجال، ثلاثي السيدات، ومنافسات الفرق.

وعبّرت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادتها بهذا الإنجاز العالمي الأول في تاريخ الاتحاد واللعبة ما يعكس أننا نسير في الطريق السليم وأضافت: «ما حدث على شاطئ خورفكان، هو بداية التاريخ الحقيقي للإمارات على المستوى العالمي، ووسط مشاركة دول كبيرة، بمستويات رائعة، ولكن الطموح الإماراتي ورغبة لاعبينا استطاعت أن تحقق لنا الحلم بالمنصة الذهبية التي تم تتويجنا عليها».

وقالت: «البطولة تُجسّد رؤية الدولة في دعم الرياضات الحديثة، وتعزز حضورنا على الساحة الرياضية الدولية، وجاء تنظيم البطولة بتعاون مشترك بين الاتحادين الإماراتي والدولي للريشة الطائرة ومجلس الشارقة الرياضي، وبدعم من عدد من الجهات والشركاء، وسط حضور جماهيري واسع من مختلف الجنسيات».

وأضافت نورة الجسمي: «بطولة العالم على شاطئ خورفكان لم تكن مجرد حدث رياضي، بل احتفالية عالمية جمعت بين الرياضة، والثقافة، والتنوع، وسط طبيعة خلابة رسمت الخلفية المثالية لمنافسات تاريخية ستبقى خالدة في ذاكرة اللعبة، واللاعبين».

من جانبه يرى سالم المزروعي، نائب رئيس الاتحاد الإماراتي، المنسق العام للبطولة، إن ما حدث فاق التوقعات قائلاً: «الميدالية الذهبية حققت لنا الطموح الكبير، وكانت توقعاتنا الصعود لمنصة التتويج، وهو ما وعدنا به الجميع قبل الانطلاق، ولكن جاءت الميدالية الذهبية لتتوج جهد كبير للاعبين والجهازين الفني والإداري، والعمل الكبير والمنظم من مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الذي نجح في الاختبار العالمي الأول في هذا المونديال».