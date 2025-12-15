الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دبي لسباق الخيل» يجدّد شراكته مع «ذا جوكي كلوب» البريطانية

«دبي لسباق الخيل» يجدّد شراكته مع «ذا جوكي كلوب» البريطانية
15 ديسمبر 2025 16:30

 
دبي (وام)
أعلن نادي دبي لسباق الخيل تجديد شراكته مع مجموعة «ذا جوكي كلوب» البريطانية لإدارة مضامير السباقات،  عقب النجاح الذي حققته الشراكة خلال موسمها الأول في عام 2025، وبموجب الاتفاقية، ترعى مجموعة «ذا جوكي كلوب» سباق «جميرا ستيكس» لمسافة 1400 متر، والمخصّص لخيول الثلاث سنوات (كونديشنس)، والذي يقام ضمن أمسية سباقات الثاني من يناير المقبل، فيما يرعى نادي دبي لسباق الخيل سباق «هانديكاب» لمسافة 1000 متر (سرعة)، والمقرر إقامته في مضمار نيوماركت البريطاني يوم 10 يوليو المقبل.
وقال علي آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، إن النادي سعيد بالعمل مع مجموعة «ذا جوكي كلوب» خلال الموسم الماضي في إطار هذه الشراكة، مشيراً إلى أن سباقات الخيل باتت رياضة عالمية ومتنامية، وأن مثل هذه المبادرات والاتفاقيات تسهم في تبادل الخبرات بين مختلف الجهات، بما يخدم تطوير القطاع بشكل عام.
وأعربت صوفي آيبل، مديرة مضامير نيوماركت والعلاقات الدولية في «ذا جوكي كلوب»، عن سعادتها باستمرار الشراكة مع نادي دبي لسباق الخيل، مؤكدة أن العلاقة بين سباقات الخيل في دبي وبريطانيا تمتد لسنوات طويلة، وتقوم على التزام مشترك بالتميز في هذه الرياضة.

أخبار ذات صلة
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
«يطارد» يحصد لقب «نايا» في «مضمار ميدان»
نادي دبي لسباق الخيلكأس دبي العالمي
سباقات الخيول
سباق الجوكي كلوب جولد كب
سباقات الخيول العربية
آخر الأخبار
أمطار الخير (أرشيفية)
علوم الدار
أمطار متفرقة على مناطق مختلفة بالدولة مع تعمّق المنخفض الجوي وطقس غير مستقر الخميس والجمعة
اليوم 13:31
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
اليوم 21:27
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
الأخبار العالمية
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
اليوم 21:15
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
علوم الدار
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
اليوم 21:09
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اقتصاد
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©