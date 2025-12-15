منتخب اليد يكثّف استعداداته لـ«آسيوية الكويت»



دبي (وام)

أعلن اتحاد اليد، عن برنامج إعداد المنتخب الوطني بقيادة المدرب البرتغالي رولاندو فريتاس، للمشاركة في البطولة الآسيوية 22 والمقررة في الكويت خلال الفترة من 15 إلى 22 يناير المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم 2027.

وينطلق برنامج الإعداد الأربعاء من خلال مباراة ودية أمام منتخب عمان في صالة نادي دبا الحصن، ثم إقامة معسكر داخلي خلال الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر الجاري، عقب ذلك إقامة معسكر خارجي في عمان وتتخلله وديتان أمام منتخبي عمان وغينيا يومي 2، و3 يناير المقبل على الترتيب، ثم معسكر خارجي في قطر خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير المقبل، تتخلله وديتان أمام المنتخب القطري يومي 5، و7 يناير.

كما يقيم معسكراً خارجياً ثالثاً في المملكة العربية السعودية بداية من 8 يناير المقبل، وتتخلله وديتان أمام المنتخبين السعودي، والياباني يومي 9، و10 يناير على الترتيب، عقب ذلك يغادر المنتخب إلى الكويت 13 يناير، للمشاركة في البطولة الآسيوية.