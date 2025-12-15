الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب اليد يكثّف استعداداته لـ«آسيوية الكويت»

منتخب اليد يكثّف استعداداته لـ«آسيوية الكويت»
15 ديسمبر 2025 16:45

 
دبي (وام)
أعلن اتحاد اليد، عن برنامج إعداد المنتخب الوطني بقيادة المدرب البرتغالي رولاندو فريتاس، للمشاركة في البطولة الآسيوية 22 والمقررة في الكويت خلال الفترة من 15 إلى 22 يناير المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم 2027.
وينطلق برنامج الإعداد الأربعاء من خلال مباراة ودية أمام منتخب عمان في صالة نادي دبا الحصن، ثم إقامة معسكر داخلي خلال الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر الجاري، عقب ذلك إقامة معسكر خارجي في عمان وتتخلله وديتان أمام منتخبي عمان وغينيا يومي 2، و3 يناير المقبل على الترتيب، ثم معسكر خارجي في قطر خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير المقبل، تتخلله وديتان أمام المنتخب القطري يومي 5، و7 يناير.
كما يقيم معسكراً خارجياً ثالثاً في المملكة العربية السعودية بداية من 8 يناير المقبل، وتتخلله وديتان أمام المنتخبين السعودي، والياباني يومي 9، و10 يناير على الترتيب، عقب ذلك يغادر المنتخب إلى الكويت 13 يناير، للمشاركة في البطولة الآسيوية.

 

 

أخبار ذات صلة
منتخب اليد يشارك في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم
الشارقة وشباب الأهلي في نهائي كأس السوبر لكرة اليد
اتحاد اليد والأندية
اتحاد اليد
منتخب اليد
البطولة الآسيوية لكرة اليد
آخر الأخبار
أمطار الخير (أرشيفية)
علوم الدار
أمطار متفرقة على مناطق مختلفة بالدولة مع تعمّق المنخفض الجوي وطقس غير مستقر الخميس والجمعة
اليوم 13:31
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
اليوم 21:27
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
الأخبار العالمية
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
اليوم 21:15
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
علوم الدار
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
اليوم 21:09
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اقتصاد
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©