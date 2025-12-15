الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

دبي تحتضن الحفل السنوي لبطولة العالم لـ«الإكس كات»

15 ديسمبر 2025 17:00


دبي (الاتحاد)
احتضنت دبي الحفل السنوي لبطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات»، حيث جرى تكريم الفرق الفائزة والمشاركة هذا الموسم، وشركاء النجاح من أندية ومؤسسات وشخصيات مؤثرة، غلفها روح الاحتفال بفوز فريق فيكتوري بلقب بطولة العالم لموسم 2025.
حضر الحفل وشارك في مراسم التكريم سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وخالد بن دسمال عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وجون ماري فان لاركن نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية (UIM)، وكيارا جيبيرتيني، مدير تطوير المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية في بينينفارينا دبي.
وتم خلال الحفل تكريم جهات أبرزها: مجلس دبي الرياضي، والاتحاد الدولي للرياضات البحرية، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي للإعلام - قنوات دبي الرياضية، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، بلدية دبي، مجلس الرياضيين في شرطة دبي، نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، النادي البحري الكويتي، اتحاد السعودية للرياضات البحرية والغوص، في أي بي دوكتورز، أنوك، وبي إتش آي للإعلانات.
كما تم تكريم الفرق والأندية المشاركة في بطولة العالم «إكس كات» هذا الموسم، وهي: سويكات راسينج، فاز مارين، فيكتوري تيم، فريق بريطانيا، الشارقة، ماتي يو إس أيه، الكويت، النرويج، والفجيرة. وشمل التكريم فرق العمل التنظيمية لبطولة العالم أيضاً.
واختتم الحفل بتتويج الفرق الحاصلة على المراكز الأولى هذا الموسم، حيث حقق فريق فيكتوري اللقب وحل بالمركز الأول، وفريق الشارقة بالمركز الثاني، وفريق الفجيرة بالمركز الثالث.

الرياضات البحرية
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
اكس كات
بطولة العالم لزوارق اكس كات
