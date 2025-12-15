الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

لاعب دبي للسلة ضمن قائمة الأفضل في الجولة الـ15 لليوروليج

لاعب دبي للسلة ضمن قائمة الأفضل في الجولة الـ15 لليوروليج
15 ديسمبر 2025 17:15

 
دبي (وام)
منح الاتحاد الأوروبي لكرة السلة جائزة أفضل لاعب حاسم في الجولة الـ15 للدوري الأوروبي، للأمريكي ماكينلي رايت، لاعب نادي دبي لكرة السلة، عقب قيادته فريقه لتحقيق فوز مثير على بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 89-88، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من «اليوروليغ»، كما اختير ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في الجولة.
ونجح رايت في تسجيل سلة الفوز في الثانية الأخيرة من اللقاء، محولاً تأخر فريقه من 87-88 إلى انتصار درامي، ليتصدر قائمة مسجلي دبي لكرة السلة برصيد 22 نقطة، إلى جانب 7 تمريرات حاسمة، مؤدياً دوراً حاسماً في اللحظات الأخيرة من المباراة.
وأقيمت المباراة على صالة «كوكاكولا أرينا» في دبي، حيث تمكن فريق دبي لكرة السلة من قلب النتيجة في الثواني الأخيرة، رافعًا رصيده إلى 7 انتصارات، ومواصلاً الحفاظ على سجله المميّز على أرضه خلال الموسم الحالي.
وضمت قائمة أفضل 10 لاعبين في الجولة نخبة من أبرز أصحاب المهارات الفردية، وجاء ماكينلي رايت في المركز الثالث على الترتيب العام.

