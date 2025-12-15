الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب تشيلسي يرفض تفسير التصريح المثير للجدل!

مدرب تشيلسي يرفض تفسير التصريح المثير للجدل!
15 ديسمبر 2025 18:29

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
694.1 مليون جنيه إسترليني إيرادات مانشستر سيتي لموسم 2024 - 2025
فيرنانديز: مانشستر يونايتد كان يريد رحيلي في الانتقالات الماضية


رفض إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، توضيح تصريحاته المثيرة للجدل، بشأن عدم تلقيه الدعم الكافي داخل النادي اللندني.
رفض المدرب الإيطالي الإجابة على أسئلة عديدة، بشأن ما قاله عقب الفوز على إيفرتون يوم السبت، عندما قال إنه عاش أسوأ 48 ساعة له مع الفريق في ستامفورد بريدج، وأصر على التكتم بشأن من كان يقصده.
ورفض ماريسكا إلحاح الصحفيين في مؤتمر قبل مواجهة كارديف سيتي في دور الثمانية لكأس الرابطة، وبدا عليه الاستياء من الإلحاح بضرورة توضيح تصريحاته التي أثارت تكهنات واسعة النطاق، بأنه كان يقصد ملاك النادي والإدارة الرياضية.
قال ماريسكا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «تحدثت عن هذا الأمر بالفعل، وليس لدي ما أضيفه، أعتقد أنني كنت واضحاً للغاية، وأرجوكم نركز على مباراة الغد أمام كارديف».
وأضاف: «أحترم وسائل الإعلام، وكذلك آراء الناس، ولكن ليس لدي المزيد لأقوله، بل تركيزي على مواجهة كارديف، لأنه أمامنا فرصة للتأهل لقبل النهائي للمرة الثالثة خلال 18 شهراً منذ انضمامي للنادي».
وأكد ماريسكا مجددا أنه لم يكن يقصد جماهير الفريق، مضيفاً: «قلت بعد المباراة إنني أحب جماهير تشيلسي، فهم يستحقون الأفضل».
وبسؤاله عما إذا كان لا يزال ملتزما بمنصبه بعد الفوز بكأس العالم للأندية في يوليو، أجاب بلا تردد: «بالتأكيد نعم»، مضيفاً: «أجيد التحدث بأكثر من لغة مثل الإيطالية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية».
وختم إنزو ماريسكا: «تصريحاتي واضحة دائماً، تحدثت بالفعل بعد المباراة، ولا داعي لإضافة المزيد، بإمكانكم محاولة الاستفسار بأكثر من لغة، ولكن الأمر انتهى، التركيز الآن على مواجهة كارديف».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
إيفرتون
إنزو ماريسكا
آخر الأخبار
أمطار الخير (أرشيفية)
علوم الدار
أمطار متفرقة على مناطق مختلفة بالدولة مع تعمّق المنخفض الجوي وطقس غير مستقر الخميس والجمعة
اليوم 13:31
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
اليوم 21:27
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
الأخبار العالمية
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
اليوم 21:15
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
علوم الدار
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
اليوم 21:09
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اقتصاد
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©