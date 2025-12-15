مدرب تشيلسي يرفض تفسير التصريح المثير للجدل!



لندن (د ب أ)



رفض إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، توضيح تصريحاته المثيرة للجدل، بشأن عدم تلقيه الدعم الكافي داخل النادي اللندني.

رفض المدرب الإيطالي الإجابة على أسئلة عديدة، بشأن ما قاله عقب الفوز على إيفرتون يوم السبت، عندما قال إنه عاش أسوأ 48 ساعة له مع الفريق في ستامفورد بريدج، وأصر على التكتم بشأن من كان يقصده.

ورفض ماريسكا إلحاح الصحفيين في مؤتمر قبل مواجهة كارديف سيتي في دور الثمانية لكأس الرابطة، وبدا عليه الاستياء من الإلحاح بضرورة توضيح تصريحاته التي أثارت تكهنات واسعة النطاق، بأنه كان يقصد ملاك النادي والإدارة الرياضية.

قال ماريسكا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «تحدثت عن هذا الأمر بالفعل، وليس لدي ما أضيفه، أعتقد أنني كنت واضحاً للغاية، وأرجوكم نركز على مباراة الغد أمام كارديف».

وأضاف: «أحترم وسائل الإعلام، وكذلك آراء الناس، ولكن ليس لدي المزيد لأقوله، بل تركيزي على مواجهة كارديف، لأنه أمامنا فرصة للتأهل لقبل النهائي للمرة الثالثة خلال 18 شهراً منذ انضمامي للنادي».

وأكد ماريسكا مجددا أنه لم يكن يقصد جماهير الفريق، مضيفاً: «قلت بعد المباراة إنني أحب جماهير تشيلسي، فهم يستحقون الأفضل».

وبسؤاله عما إذا كان لا يزال ملتزما بمنصبه بعد الفوز بكأس العالم للأندية في يوليو، أجاب بلا تردد: «بالتأكيد نعم»، مضيفاً: «أجيد التحدث بأكثر من لغة مثل الإيطالية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية».

وختم إنزو ماريسكا: «تصريحاتي واضحة دائماً، تحدثت بالفعل بعد المباراة، ولا داعي لإضافة المزيد، بإمكانكم محاولة الاستفسار بأكثر من لغة، ولكن الأمر انتهى، التركيز الآن على مواجهة كارديف».