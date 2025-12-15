صلاح يحتفل بالإنجاز التاريخي بعد «هدوء العاصفة» مع سلوت وليفربول!



ليفربول (د ب أ)



استعرض محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر إنجازه التاريخي الذي حققه مؤخراً، بعد هدوء أزمته نسبيا مع آرني سلوت مدرب الفريق، وإدارة النادي الإنجليزي.

قدم صلاح تمريرة حاسمة لزميله هوجو إيكيتيكي، ليسجل الفرنسي هدفاً ثانياً له وللفريق في الفوز 2 - صفر على برايتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ النجم المصري هذا اللقاء على مقاعد البدلاء، وغاب عن التشكيل الأساسي للمباراة الخامسة على التوالي، في ظل توتر علاقته بسلوت وإدارة ليفربول بعد تصريحاته المثيرة للجدل التي عبر فيها عن غضبه من جلوسه بديلاً لثلاث مباريات متتالية، بعد التعادل 3-3 مع ليدز يونايتد في الدوري، الأسبوع الماضي.

ووصل الأمر إلى استبعاد صلاح من رحلة الفريق إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، حيث فاز الفريق الإنجليزي بهدف سجله دومينيك سوبوسلاي من ضربة جزاء.

وبتمريرته الحاسمة أمام برايتون، أصبح صلاح أكثر لاعب صاحب بصمة تهديفية مع فريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز على مستوى التسجيل والتمريرات الحاسمة برصيد 277 بصمة.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» احتفالاً بهذا الإنجاز إحصائية تبرز تفوقه على نجوم كبار في هذه القائمة التاريخية التي تضم نجمي مانشستر يونايتد السابقين، واين روني (276 بصمة)، رايان جيجز (271)، وهاري كين نجم توتنهام السابق وبايرن ميونيخ الحالي (259)، والفرنسي تييري هنري نجم أرسنال السابق (249)، وفرانك لامبارد قائد تشيلسي السابق (237)، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق (231)، وستيفن جيرارد نجم ليفربول وقائده السابق (212).

ويستعد محمد صلاح للانضمام بعد ساعات قليلة لصفوف منتخب مصر استعداداً للمشاركة في النسخة 35 من كأس أمم أفريقيا التي ستقام بالمغرب من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير 2026، ويبدأ «الفراعنة»، الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 مرات، مشوارهم في النسخة القادمة بمواجهة زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا، أيام 22 و26 و29 ديسمبر، ضمن منافسات المجموعة الثانية.