«الكاف» يطلق «الدليل الشامل» لكأس أفريقيا

الرباط (د ب أ)



كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» عن إصدار يقدم الدليل الشامل للنسخة 35 من بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير.

وأوضح «كاف» في بيان عبر موقعه الرسمي الإلكتروني على شبكة الإنترنت أن هذا الدليل يهدف لدعم الصحفيين والجماهير وجميع الجهات المعنية قبل الحدث الكروي الأبرز في القارة السمراء.

وأشار إلى أن الدليل يقدم نظرة معمقة على المنتخبات الوطنية الـ24 المشاركة، ومعلومات أساسية حول البطولة، وملفات اللاعبين، والمدن المستضيفة، الملاعب ووسائل النقل واللوجستيات، إلى جانب عرض غني لتاريخ وإرث أكبر منافسة كروية في القارة.

وذكر أيضاً أنه تم إعداد هذا الدليل ليكون المرجع الأساسي لكل من يقوم بتغطية أو حضور كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وستجمع مباراة الافتتاح بين منتخبي المغرب وجزر القمر، الأحد المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبي مالي وزامبيا.