الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
تير شتيجن يقترب من العودة للمشاركة مع برشلونة

تير شتيجن يقترب من العودة للمشاركة مع برشلونة
15 ديسمبر 2025 19:16

 
مدريد (د ب أ)

بات من المرجح أن يعود الحارس الألماني مارك أندير تيرشتيجن للمشاركة مع فريقه برشلونة الإسباني، الثلاثاء، وذلك بعد أكثر من نصف عام من الغياب.
وقال مواطنه هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة،، إنه سيتخذ قراره بشأن ذلك في اللحظات الأخيرة، قبل مباراة الفريق في مواجهة جوادالاخارا في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.
ومن المقرر أن يخضع خوان جارسيا، الحارس الأساسي، للراحة في تلك المباراة، وأكد فليك أنه سيتخذ قراره بشأن إشراك تير شتيجن، الذي تعافى من إصابة في الظهر، أو الحارس البولندي المخضرم فويتك تشيزني.
وكانت المرة الأخيرة التي لعب فيها تير شتيجن مع برشلونة يوم 18 مايو الماضي أمام فياريال، وشارك الحارس البالغ من العمر 33 عاماً، بعد ذلك مع المنتخب الألماني في نهائيات دوري الأمم الأوروبية، قبل أن يخضع لجراحة في الظهر خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد.
وكان تير شتيجن غاب لفترة طويلة الموسم الماضي بسبب تمزق في الأوتار.
ولا زال مستقبل تيرشتيجن غير واضح حتى الآن، في ظل تواجد جارسيا أساسياً في برشلونة، وقد يبحث الحارس الألماني عن خيارات أفضل للمشاركة، من أجل اللحاق بقائمة المنتخب الألماني في كأس العالم، وكان الحارس الأساسي للمنتخب قبل تعرضه للإصابة.
وقال فليك في مؤتمر صحفي: «مارك حارس مرمى رائع وكذلك شخصاً، ولدينا ثلاث حراس مرمى مميزين، أنا سعيد بذلك».
وأضاف: «في حال غادر تير شتيجن الفريق في الشتاء فهذا قراره، واحترمه كثيراً، وتحدثت معه عن الأمر، أنه مكسب للفريق لذلك فهو من سيقرر وليس أنا».

