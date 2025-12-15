المغرب إلى نهائي كأس العرب



الدوحة (رويترز)

حجز منتخب المغرب مقعده في نهائي كأس العرب لكرة القدم للمرة الأولى بعد فوزه 3-صفر على نظيره الإماراتي في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور قبل النهائي أمس الاثنين على استاد خليفة الدولي بالدوحة.

ويواجه المنتخب المغربي، الذي حسم تأهله إلى قبل النهائي بتغلبه على سوريا بهدف في دور الثمانية يوم الخميس الماضي، الفائز من مواجهة الأردن والسعودية، وذلك في النهائي المقرر يوم الخميس المقبل.

ومنح كريم البركاوي المغرب التقدم في الدقيقة 28 بضربة رأس رائعة، قبل أن يضاعف البديل أشرف المهديوي النتيجة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 83.

واختتم عبد الرزاق حمد الله ثلاثية الفريق في الوقت المحتسب بدل الضائع.