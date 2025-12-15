الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أندية «القوس والسهم» تتقاسم ألقاب المرحلة الثانية لدوري المواهب

15 ديسمبر 2025 20:40

 

الشارقة (وام)
اختتم اتحاد القوس والسهم منافسات المرحلة الثانية من دوري الإمارات لاكتشاف المواهب في نادي شرطة الشارقة، وتصدر لاعبا نادي المدام منصور سعيد الكتبي وحمدان محمد الكتبي المنافسات في فئتي القوس المحدب للأشبال والبراعم تحت 15 و12 سنة، وفازت شيخة ناصر سعيد من نادي الفجيرة للفنون القتالية بفئة القوس المحدب تحت 15 سنة، ويونسد لي من أكاديمية مشرف بفئة القوس المحدب «براعم إناث» تحت 12 سنة.
كما تصدر عمر ثامر محمد من نادي المدام فئة القوس المركب أشبال تحت 15 سنة، وماسة الضروس من نادي الشارقة الرياضي للمرأة فئة القوس المحدب للبنات تحت 15 سنة، وشيليش راجش من أكاديمية مشرف فئة القوس محدب براعم تحت 10 سنوات.
وأسفرت منافسات القوس المحدب لفئتي الذكور والإناث تحت 8 و10 سنوات، عن فوز زايد محمود علي من نادي خورفكان، وروزانا طارق ضياء الدين من نادي الفجيرة للفنون القتالية، وشيخة فيصل محمد من نادي الشارقة الرياضي للمرأة بفئة الإناث تحت 8 سنوات.
وحقق نادي الشارقة الرياضي للمرأة صدارة فئة القوس المحدب فرق مختلطة تحت 12 سنة، وفاز نادي المدام بصدارة الفئة نفسها لتحت 15 سنة، وحصد نادي البطائح لقب القوس المركب فرق مختلطة تحت 15 سنة.
وأوضح اتحاد القوس والسهم أنه سيتم استكمال المرحلة الثانية على مستوى فئات الكبار يومي السبت والأحد المقبلين، حسب الضوابط المحددة من اللجنة الفنية.

