«الأبيض» ينافس على «البرونزية» في «كأس العرب»

معتز الشامي (أبوظبي)



خسر منتخبنا الوطني أمام المغرب بـ «ثلاثية»، في نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم، ليتأهل «أسود أطلس» إلى نهائي البطولة، فيما يلعب «الأبيض» على المركز الثالث والميدالية البرونزية يوم الخميس المقبل.

سجل أهداف المغرب، كريم البركاوي في الدقيقة الدقيقة 28، وأشرف المهديوي في الدقيقة 83، وعبد الرزاق حمدالله في الدقيقة 92.

وتقاسم المنتخبان شوطي المباراة، وسيطر المغرب على الشوط الأول، ونجح في تسجيل هدف، وعاد «الأبيض» إلى السيطرة التكتيكية وتسجيل الخطورة على المرمى في الشوط الثاني، من دون ترجمة الفرص إلى أهداف، بينما استغل المغرب اندفاع لاعبي منتخبنا، وسجل هدفين في الدقائق الأخيرة.

لم يكن أداء «الأبيض» مقنعاً في الشوط الأول، بعدما تراجع اللاعبون الذين تركوا وسط الملعب لسيطرة المغرب، وجاء الهدف الأول لـ«أسود الأطلس» عن طريق كريم البركاوي في الدقيقة 28، إثر بضربة رأس، مستغلاً عرضية حمزة الموسوي، نتيجة طبيعية لتفوق المغرب في الهجمات، وبلغت 7 محاولات، مقابل 4 مرات لمنتخبنا.

وبدأ الشوط الثاني باندفاع هجومي واضح لمنتخبنا الذي ضغط على دفاع المغرب، وشهدت الدقائق العشر الأولى من الشوط 3 هجمات منظمة على مرمى الحارس مهدي بن عبيد الذي أنقذ فرصتين محققتين، بتسديدة صاروخية لكايو، ورأسية برونو ارتطمت بالعارضة، ولجأ المغرب إلى الدفاع من منتصف ملعبه، معتمداً على التحولات الهجومية السريعة التي تحطمت تباعاً على أقدام مدافعي «الأبيض».

ولجأ الروماني كوزمين المدير الفني لمنتخبنا إلى «دكة البدلاء»، ودفع بكل من علي صالح وريتشارد أوكونور وسلطان عادل بدلاً من ماجد راشد، برونو أوليفيرا، وخالد الظنحاني، وواصل «الأبيض» إحكام قبضته، وتنوع التسديد تجاه مرمى المغرب، وبلغت 8 محاولات خلال 35 دقيقة، إلا أن التوفيق غاب عن لاعبي المنتخب، بالإضافة إلى التسرع الذي سيطر على المهاجمين، في محاولة لإدراك التعادل، بينما أشرك السكتيوي كلاً من عبد الرزاق حمدالله ومحمود بنتايك وأشرف المهديوي ووليد الكرتي بدلاً من وليد أزارو وأمين زحزوح وأنس باش وأسامة طنان.

وشهدت الدقيقة 83، هجمة مرتدة للمغرب انتهت عند أشرف المهديوي الذي أحرز الهدف الثاني بتسديدة من داخل المنطقة، مستفيداً من تمريرة عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 83 قبل أن يضيف حمدالله الهدف الثالث في الدقيقة 92، وأعلن بعدها الحكم نهاية المباراة بتأهل «أسود أطلس» إلى نهائي كأس العرب، ويكتفي منتخبنا بخوض مباراة تحديد المركز الثالث.