الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الرياضة

«شخصية» تتصدر الحقايق مهرجان أم القيوين للهجن

15 ديسمبر 2025 21:45


أم القيوين (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، انطلقت منافسات مهرجان أم القيوين التاسع عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة في ميدان اللبسة.
وتضمنت الفترة الصباحية 20 شوطاً لسن الحقايق «أبكار وجعدان» لهجن أبناء القبائل ولمسافة 4 كيلومترات، والفترة المسائية 12 شوطاً لسن الحقايق «أبكار وجعدان» لمسافة 4 كلم، منها 4 أشواط لسن الحقايق للشيوخ و8 أشواط لسن الحقايق للجماعة.
وجاءت نتائج المراكز الأولى في سباقات الفترة المسائية بفوز «شخصية» لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي والمضمر سعود بن الوحوش في الشوط الأول، والشوط الثاني «السنافي» لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا والمضمر علي خليفة بن عنتر الغفلي، و«منصورة» للشيخ صقر بن راشد بن حميد النعيمي في الشوط الثالث، وذهب الشوط الرابع إلى «سمران» لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا والمضمر طارش راشد المسافري.
وكان الشوط الخامس من نصيب «مرضية» لسهيل سالم بالقطري الخييلي، والشوط السادس «نسناس» لـ سعود علي بالوحوش، والشوط السابع «شبوه» لسهيل راشد بالنايع الغفلي.
وذهب الشوط الثامن إلى «ملبي» لسهيل سالم بالقطري الخييلي، والشوط التاسع «راهية» لهادف محمد بن حريحر المزروعي، والشوط العاشر «مشكور» لسالم مصبح بن سعيد الكتبي، والشوط الـ11 «السياسي» لأحمد مطر ماجد الخييلي، والشوط الـ12 «المسك» لماجد أحمد مطر الخييلي.
وفي الفترة الصباحية أسفرت نتائج الأشواط الرئيسة عن فوز «مذيار» بالسيف الذهبي في الشوط الأول لـ علي مسفر بن علي الخييلي، وكان خنجر الشوط الثاني من نصيب «الوعد» لمحمد حمود حمد بن ميرين.. وفي الشوط الثالث فازت «التماس» لمطر عبدالله سالم بالشاوي الكتبي.
وفازت بالشوط الرابع «عوايد» لعلي مسفر بن علي الخييلي، والشوط الخامس «غرياف» لمطر سلطان محمد المسافري، والشوط السادس «ثمينة» لـ علي مسفر بن علي الخييلي، والشوط السابع «إنذار» لـ علي مسفر بن علي الخييلي.
بينما ذهب الشوط الثامن لـ «مفجر» لعبدالله خلفان علي الرفيسة الكتبي، والشوط التاسع «الدكتورة» لعبدالله سلطان سالم الهاشمي، والشوط العاشر «متعب» لمحمد راشد سيف الشاوي الغفلي.
 

الإمارات
أم القوين
الهجن
