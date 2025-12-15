الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
إصابة جديدة لمهاجم مونشنجلادباخ

إصابة جديدة لمهاجم مونشنجلادباخ
15 ديسمبر 2025 22:03

برلين (د ب أ)

تعرض تيم كليندست، مهاجم فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، للإصابة مجدداً، لكن ناديه يأمل في أنه لن يغيب لفترة طويلة مرة أخرى.
وكان كليندست قد احتفل بعودته من إصابة في الغضروف المفصلي، وهي إصابة أبعدته لفترة طويلة وصلت لأشهر عدة، وشارك لعدد من المباريات في الدوري والكأس في ألمانيا.
لكن تعرضه لكدمة في الركبة أحبرته على الغياب مجدداً، حيث سيخضع لعملية جراحية بسيطة.
وقال روفن شرودر، رئيس قسم الرياضة بالنادي في بيان له: «هذا أمر سيئ لتيم ولبوروسيا مونشنجلادباخ، لكن بعد تلك الإصابة الطويلة التي تعرض لها من قبل، كان يجب توقع أمور مثل هذه للأسف، عمل تيم بجد خلال فترة التأهيل في الأشهر القليلة الماضية وسيقوم بذلك هذه المرة أيضاً».
وأضاف: «أنا متأكد من أنني سأراه مجدداً يعود إلى الملعب قريباً».
وكان كليندست هو المهاجم الأساسي للمنتخب الألماني منذ فترة ليست ببعيدة، لكنه الآن سيواجه منافسة شرسة للانضمام لقائمة الفريق المشارك في كأس العالم في يونيو ويوليو المقبلين.

