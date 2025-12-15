إصابة لاعب نيوكاسل بكسر في الضلع وتضرر في الرئة!

لندن (رويترز)



قالت تقارير إعلامية بريطانية، إن دان بيرن مدافع نيوكاسل يونايتد تعرض لكسر في أحد ضلوعه، وإصابة في الرئة، إثر احتكاك مع نوردي موكيلي لاعب سندرلاند خلال خسارة فريقه 1-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يرد نيوكاسل على الفور على طلب التعليق.

وأوضح إيدي هاو مدرب نيوكاسل عقب المباراة أن الدولي الإنجليزي بيرن نُقل إلى المستشفى، بعد تعرضه للإصابة قرب نهاية الشوط الأول.

وقال هاو للصحفيين: «كان يواجه صعوبة في التنفس خلال الاستراحة بين الشوطين، وأعتقد أن الأمر خطير بالفعل».

ويستضيف نيوكاسل، الذي يحتل المركز 12 في ترتيب الدوري، منافسه فولهام في مباراة دور الثمانية بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الأربعاء، قبل أن يواصل مشواره في الدوري الممتاز، باستضافة تشيلسي يوم السبت المقبل.