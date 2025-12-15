الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

محمد بن ثعلوب يشيد بمبادرة «دولي الجودو» من أجل اللاجئين

محمد بن ثعلوب يكرم رئيس الاتحاد الدولي للجودو (من المصدر)
16 ديسمبر 2025 01:26

 أبوظبي (الاتحاد)

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، سفير الصداقة والسلام والإنسانية، بالاتحاد الدولي للجودو بخطوة «دولي الجودو» بتوقيع بيان التحالف الرياضي من أجل الرياضيين اللاجئين، في إطار الاهتمام بتلك الشريحة التي حرص اتحاد الإمارات للجودو على استضافتها في فعالياته الرياضية كافة، وتأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في نشر رسالة الأمل والتسامح والخير داخل الدولة وخارجها، والتي أفرزت عودة الجودو الروسي تحت علم ونشيد بلاده، انطلاقة من عاصمة السلام والتسامح خلال بطولة أبوظبي جراند سلام التي اختتمت مؤخراً.

وقال بن ثعلوب رداً على رسالة رئيس الاتحاد الدولي للجودو، ماريوس فايزر، لاستطلاع رأي سفراء الاتحاد بهذا الخصوص: هذه الخطوة الرياضية المجتمعية الرائدة تعكس الدور الحيوي الذي يمكن أن تؤديه الرياضة بشكل عام، ورياضة الجودو على وجه الخصوص، في دعم ودمج وتعزيز قدرة الأشخاص الذين النازحين على الصمود.
وأضاف: يؤكد الاتحاد الدولي للجودو، مجدداً مسؤوليته ضمن الحركة الرياضية الدولية، والتزامه بالمساهمة في استجابات مستدامة وشاملة للنزوح من خلال رياضة الجودو التي كانت أولى المبادرات الرياضية بمشاركتهم بصورة فردية خلال المرحلة الماضية، حفاظاً على مهاراتهم.
واختتم الدرعي - بما أننا أعضاء في تحالف الرياضة من أجل الرياضيين اللاجئين، فإننا ندعو إلى مزيد من التقدير والعمل الجاد لاستخدام الرياضة في حماية وإدماج تلك الفئة الرياضية لممارسة هواياتهم وتطوير مهاراتهم، فالرياضة قادرة على تحقيق عدة أهداف مشتركة، بدءاً من الصحة النفسية والتعليم، وصولاً إلى التعايش السلمي والسلام العالمي.

محمد بن ثعلوب
الجودو
اللاجئين
أبوظبي جراند سلام
