الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«دبي لكرة السلة» يشارك في أسبوع التدريب لمجلس مدربي الدوري الأوروبي

«دبي لكرة السلة» يشارك في أسبوع التدريب لمجلس مدربي الدوري الأوروبي
16 ديسمبر 2025 01:26

دبي (الاتحاد)

يستعد فريق دبي لكرة السلة لاستضافة أسبوع التدريب لمجلس مدربي الدوري الأوروبي خلال الفترة من 7 -15 يناير.
ويشمل البرنامج هذا الموسم ناديين من دوري الـNBA، وأكاديمية كومباين، إلى جانب سبعة أندية من الدوري الأوروبي، وهي: فنربخشه بيكو إسطنبول، سرفينا زفيزدا ميريديانبت بلجراد، AS موناكو، ريال مدريد، زالجيريس كاوناس، نادي برشلونة، وفريق دبي لكرة السلة.من جانبه، رحّب يوريكا جوليماك، المدير الفني لفريق دبي لكرة السلة، باستضافة البرنامج في دبي، قائلاً: «إنها مبادرة مميزة تجمع مدربين من دول وخلفيات مختلفة، وتمنحهم فرصة مشاهدة كيفية إدارة فرق الدوري الأوروبي لجدول منافسات مكثف بالتوازي مع التدريبات. تبادل الخبرات والمعرفة عنصر أساسي في تطورنا جميعاً كمدربين».

