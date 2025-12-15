الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اختتام «التمهيدي الثاني» لماراثون العيد الوطني للهجن

المطايا رسمت أجمل لوحة في السباق التمهيدي للهجن (من المصدر)
16 ديسمبر 2025 01:26

دبي (الاتحاد)

أكد السباق التمهيدي الثاني لماراثون العيد الوطني للهجن، الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على مضمار المرموم في نادي دبي لسباقات الهجن، نجاحه في ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الفعاليات التي تجمع بين البعد الرياضي والعمق التراثي. وشكّل هذا السباق محطة مهمة لقياس جاهزية المشاركين واستعدادهم لخوض الاستحقاق الرئيسي المرتقب في يناير المقبل.
 وفي الفئة العمرية 15 إلى 17 عاماً، حقق عمير عبد الله الراشدي المركز الأول على المطية «شاهين»، يليه ثانياً منصور إبراهيم أبوإبراهيم على المطية «الصارم»، وبالمركز الثالث عبدالله علي المسافري على المطية «مدلل».
أما في الفئة العمرية 18 إلى 29 عاماً، حقق سعيد عبد الله المهيري المركز الأول على المطية «هملول»، وجاء محمد عبدالله العامري ثانياً على المطية «شاهين»، أما المركز الثالث فذهب لمطر محمد الحميري على المطية «معاتب».
وفي الفئة العمرية من 30 سنة فما فوق، تمكّن خالد علي النعيمي من تحقيق المركز الأول على المطية «الشميمي».

تتويج

توّج راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، أصحاب المراكز الأولى بحضور راشد بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
المرموم
شاهين
سباقات الهجن
الهجن
