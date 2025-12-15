تريزيجيه خارج حسابات منتخب مصر في «ودية» نيجيريا

القاهرة (د ب أ)



أكد إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، أن الجهاز الفني للفريق قرر إراحة محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي، من تدريبات الفريق اليوم الاثنين والمباراة الودية أمام نيجيريا المقرر لها الثلاثاء.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيجيري، الثلاثاء، في استاد القاهرة، وذلك استعداداً لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا التي تنطلق في المغرب يوم 21 من الشهر الجاري.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، إن إراحة تريزيجيه بسبب إجراء علاجي بالأسنان، ليفضل جهاز للمنتخب، منح اللاعب راحة. وأضاف أن تريزيجيه سيكون جاهزاً لمباراة زيمبابوي في ضربة البداية، بأمم أفريقيا يوم 22 ديسمبر الجاري.

كما أشار إبراهيم حسن إلى أن إبراهيم عادل، تعرض لإصابة بالتواء في «الأنكل» مع فريقه الجزيرة الإماراتي، وسيكون جاهزاً لمباراة زيمبابوي. ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية بالبطولة، إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.