«أدنوك للتوزيع» تخدم أكثر من 8 آلاف مركبة يومياً في مهرجان ليوا الدولي



أبوظبي (وام)



قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع»، إن «أدنوك للتوزيع» تشارك في مهرجان ليوا الدولي 2026 كشريك الطاقة الحصري، عبر أكبر خطة تشغيلية في تاريخ مشاركاتها في المهرجان، وذلك لتوفير تجربة متكاملة تجمع بين التزود السلس بالطاقة والخدمات الذكية، بما يعكس ريادة «أدنوك للتوزيع» في تقديم حلول التنقل والتجزئة المبتكرة على مستوى الدولة.

وأضاف أن الخطة التشغيلية لهذا العام تشمل ثماني شاحنات متنقلة للتزود بالوقود ومواقع استراتيجية في تل مرعب وليوا ومزيرعة إلى جانب المحطة الدائمة رقم «977»، بما يتيح خدمة أكثر من 8 آلاف مركبة يومياً طوال فترة المهرجان، مع رفع القدرة اليومية للتزود بالوقود بنسبة 33% لتصل إلى 388 ألف لتر يومياً، وزيادة معدات الشركة من مركبات للتزود ومن الورش المتنقلة بنسبة 36% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن المشاركة تأتي استكمالاً لنجاح نسخة العام الماضي التي استقبلت أكثر من 180 ألف مركبة، مؤكداً أن الشركة وضعت خطة مرنة لتوزيع الموارد التشغيلية، بما يضمن الانسيابية حتى في ذروة الحضور، مثل تحديات تل مرعب في 31 ديسمبر، مع أكثر من 200 موظف ميداني لدعم العمليات.

وأكد اللمكي أن مشاركة «أدنوك للتوزيع» في المهرجان تجسد رؤية الشركة في الجمع بين الابتكار والتراث، من خلال توفير حلول رقمية، مثل مركبات متنقلة متخصصة لتثبيت الشرائح الذكية، وتفعيل المحافظ الإلكترونية لزوار المهرجان، بالإضافة إلى خدمات شحن المركبات الكهربائية عبر شبكة «E2GO» إلى جانب متاجر ومقاهي «واحة من أدنوك» العلامة الأولى للقهوة المحلية في دولة الإمارات، فضلاً عن خدمات العناية بالمركبات، مثل تغيير الزيوت وغسيل السيارات، وإعادة تعبئة أسطوانات الغاز لرواد المخيمات.

وقال إن مهرجان ليوا الدولي يمثل منصة للاحتفاء بالتراث الإماراتي الأصيل، من خلال فعاليات تعكس عمق الهوية الوطنية وتبرز قيم الأصالة التي نعتز بها.

وأكد حرص «أدنوك للتوزيع» على أن يترافق هذا الاعتزاز بالتراث مع تقديم حلول مبتكرة تسهل حياة الزوار، لذلك تسخر الشركة كامل قدراتها التشغيلية لتوفير تجربة متكاملة تشمل التزود السلس بالطاقة، وخدمات التنقل المستدام، مثل شحن المركبات الكهربائية، ومتاجر ومقاهي «واحة من أدنوك» التي تضيف بعداً من الراحة والتميز لكل زائر، وبهذه الطريقة يتم الجمع بين الأصالة والابتكار، ونؤكد الالتزام بدعم المجتمع وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للمهرجانات الدولية.

وأشار إلى أن مشاركة الشركة في مهرجان ليوا الدولي 2026 تجسد نهج «أدنوك للتوزيع» في خدمة المجتمع، من خلال تقديم حلول عملية تدعم راحة الزوار وتثري تجربتهم، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في عام «عام المجتمع».

وأضاف أن مشاركة «أدنوك للتوزيع» لا يقتصر على توفير الطاقة فحسب، بل تعمل على توفير منصات خدمية متكاملة ضمن المجتمعات التي تخدمها، لتلبية تطلعاتهم وتعزيز التفاعل معهم.

