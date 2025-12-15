الإمارات تعزز مكانة رياضة الهجن في مصر بإقامة سباق العلمين

أبوظبي (الاتحاد)



اختُتمت في ميدان العلمين لسباقات الهجن بمصر الشقيقة، فعاليات السباق التمهيدي الثالث لسباقات الهجن لعام 2025-2026، الذي أُقيم يومي الجمعة والسبت الماضيين، بإشراف ودعم من اتحاد سباقات الهجن وبالتعاون مع الاتحاد المصري لسباقات الهجن، في إطار الجهود المشتركة للحفاظ على هذه الرياضة التراثية العريقة وتعزيز حضورها عربياً وإقليمياً.

شهد السباق مشاركة واسعة من ملاك ومضمّري الهجن، وتضمن البرنامج 32 شوطاً لمختلف الفئات، خُصص منها 30 شوطاً باستخدام الراكب الآلي، إلى جانب شوطين بالراكب البشري بإجمالي 32 شوطاً، في إطار الحفاظ على أصالة هذه الرياضة التراثية وتطويرها بما يواكب المعايير الحديثة.

وشهدت المنافسات تنافساً قوياً، عكس مستوى الجاهزية العالية للمشاركين، والإقبال الكبير من ملاك ومضمّري الهجن، في تأكيد واضح على المكانة التي تحظى بها هذه الرياضة التراثية المجتمعات العربية.

وتم تخصيص جوائز نقدية قيمة للفائزين في الأشواط المختلفة، دعماً لرياضة سباقات الهجن، وتشجيعاً لملاكها ومضمّريها، وتعزيزاً لاستمرارية هذا الموروث العربي الأصيل ونقله إلى الأجيال القادمة.