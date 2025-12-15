الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الإمارات تعزز مكانة رياضة الهجن في مصر بإقامة سباق العلمين

ميدان العلمين شهد السباق التمهيدي الثالث (الاتحاد)
16 ديسمبر 2025 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

اختُتمت في ميدان العلمين لسباقات الهجن بمصر الشقيقة، فعاليات السباق التمهيدي الثالث لسباقات الهجن لعام 2025-2026، الذي أُقيم يومي الجمعة والسبت الماضيين، بإشراف ودعم من اتحاد سباقات الهجن وبالتعاون مع الاتحاد المصري لسباقات الهجن، في إطار الجهود المشتركة للحفاظ على هذه الرياضة التراثية العريقة وتعزيز حضورها عربياً وإقليمياً.
شهد السباق مشاركة واسعة من ملاك ومضمّري الهجن، وتضمن البرنامج 32 شوطاً لمختلف الفئات، خُصص منها 30 شوطاً باستخدام الراكب الآلي، إلى جانب شوطين بالراكب البشري بإجمالي 32 شوطاً، في إطار الحفاظ على أصالة هذه الرياضة التراثية وتطويرها بما يواكب المعايير الحديثة.
وشهدت المنافسات تنافساً قوياً، عكس مستوى الجاهزية العالية للمشاركين، والإقبال الكبير من ملاك ومضمّري الهجن، في تأكيد واضح على المكانة التي تحظى بها هذه الرياضة التراثية المجتمعات العربية.
وتم تخصيص جوائز نقدية قيمة للفائزين في الأشواط المختلفة، دعماً لرياضة سباقات الهجن، وتشجيعاً لملاكها ومضمّريها، وتعزيزاً لاستمرارية هذا الموروث العربي الأصيل ونقله إلى الأجيال القادمة.

برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
الإمارات
الهجن
سباقات الهجن
مصر
أمطار الخير (أرشيفية)
علوم الدار
أمطار متفرقة على مناطق مختلفة بالدولة مع تعمّق المنخفض الجوي وطقس غير مستقر الخميس والجمعة
اليوم 13:31
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
اليوم 21:27
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
الأخبار العالمية
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
اليوم 21:15
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
علوم الدار
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
اليوم 21:09
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اقتصاد
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اليوم 21:01
