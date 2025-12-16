«الصحة» تجبر مدرب شباب الأهلي والعين على الرحيل عن كروزيرو

ساو باولو(أ ف ب)

استقال البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب كروزيرو البرازيلي، الإثنين بعد عشرة أشهر من توليه المهمة حفاظاً على "الصحة الجسدية والنفسية"، بحسب ما قال في مؤتمر صحفي.

وقال النادي الواقع في بيلو هوريزونتي في بيان عبر منصة "أكس": "المدرب ليوناردو جارديم لن يبقى على رأس الفريق في موسم 2026"، موضحاً أن البرتغالي سيغادر النادي برفقة مساعديه.

وكان جارديم (51 عاماً) مرتبطاً بعقد مع "لا رابوزا" لموسم إضافي مع خيار التمديد، علماً أنه المدرب السابق لموناكو الذي توج معه بطلاً لفرنسا عام 2017، كما واجه مشاكل صحية لأحد المقربين منه.

وأوضح في مؤتمر صحفي أن "الأسباب شخصية"، مشيراً إلى "إشارات إنذار" دفعته لاتخاذ القرار: "جارديم، تمهّل قليلاً، عليك الاهتمام بصحتك الجسدية والنفسية"، على حد قوله.

ويأتي رحيله بعد يوم واحد من إقصاء كروزيرو على يد كورينثيانز في نصف نهائي كأس البرازيل.

وكان جارديم الذي سبق له له أن قاد ناديي شباب الأهلي والعين، قد خلف فرناندو دينيز، المدرب المؤقت السابق لمنتخب البرازيل عام 2023، في قيادة كروزيرو. وبحسب وسائل الإعلام البرازيلية، من المتوقع أن يخلفه تيتي، المدرب السابق للمنتخب البرازيلي.