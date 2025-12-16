الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
بورنموث يرسخ عقدة يونايتد في مهرجان التعادل المثير

بورنموث يرسخ عقدة يونايتد في مهرجان التعادل المثير
16 ديسمبر 2025 09:03

مانشستر (أ ف ب)
تواصلت عقدة مانشستر يونايتد مع بورنموث الذي فرض التعادل على مضيفه 4-4، في ختام المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ولم يتمكن "الشياطين الحمر" من الفوز على بورنموث في آخر خمس مباريات ضمن الدوري، مع خسارتهم مرتين أيضاً.
واعتقد الجمهور في ملعب أولد ترافورد أن فريقه حقق "ريمونتادا" في الشوط الثاني، حين حوّل البرتغالي برونو فرنانديز بركلة حرة مباشرة رائعة (77) والبرازيلي ماتيوس كونيا من هجمة مرتدة (79) تأخر يونايتد 2-3 إلى تقدم 4-3، لكن الضيوف حرموهم من نقاط ثلاث.
وتبادل الفريقان التقدم أربع مرات، فبدأ يونايتد عبر العاجي أماد ديالو (13) قبل معادلة الغاني أنطوان سيمينيو (40)، لكن البرازيلي كاسيميرو أعاد التقدم لأصحاب الأرض (45+4).
وفي الشوط الثاني تقدّم بورنموث خلال سبع دقائق، بعد أن عادل البرازيلي إيفانيلسون أولاً (46) وسجّل ماركوس تافيرنييه الثالث للضيوف (52).
وعاد يونايتد عبر قائده فرنانديز (77) ثم تقدم للمرة الثالثة عبر كونيا (79)، إلا أن البديل الفرنسي إيلي جونيور كروبي رفض منح يونايتد النقاط الثلاث وعادل النتيجة (84).
وكان يمكن ليونايتد أن يعادل الأرقام مع تشيلسي، لكنه اكتفى برفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين عن الـ"بلوز" الرابع، في حين حصد بورنموث نقطته الـ21 في المركز الثالث عشر.
وهذه المباراة الثانية توالياً التي يسجل فيها يونايتد أربعة أهداف، بعد فوزه على ولفرهامبتون، لكنها العاشرة توالياً التي يفشل فيها في الحفاظ على نظافة شباكه، بل الأولى التي يتلقى فيها أربعة أهداف منذ مايو الماضي.

