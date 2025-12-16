«أمم أفريقيا 2025».. «نسور قرطاج» تحلم بالتحليق بعد 22 عاماً

الرباط(د ب أ)

يطمح المنتخب التونسي لإنهاء 22 عاماً من الانتظار من أجل ارتقاء منصة التتويج في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، حينما يشارك في النسخة القادمة للمسابقة القارية في المغرب، التي تقام في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

ويسعى منتخب تونس لتجنب تكرار مشاركته الباهتة في النسخة الماضية للبطولة بكوت ديفوار، حينما ودّع المسابقة من مرحلة المجموعات في مفاجأة لم يكن يتوقعها أكثر جماهيره تشاؤماً قبل انطلاق البطولة.

وقبع المنتخب التونسي في مؤخرة ترتيب مجموعته بأمم أفريقيا 2023، التي ضمت منتخبات مالي وجنوب أفريقيا وناميبيا برصيد نقطتين، دون أن يحقق أي انتصار، ليشكل صدمة لجماهيره التي كانت تطمع في قدرة (نسور قرطاج) على المضي قدماً في المسابقة، خاصة بعد أداء الفريق اللافت في كأس العالم 2022 بقطر، حينما كان قريباً من بلوغ الأدوار الإقصائية للمونديال لأول مرة في تاريخه.

ويدخل المنتخب التونسي أمم أفريقيا 2025، بعدما حصل على دفعة معنوية هائلة عقب تأهله لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تحت قيادة مديره الفني المحلي سامي الطرابلسي.

وتربع المنتخب التونسي على قمة ترتيب المجموعة الثامنة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، التي ضمت منتخبات ناميبيا وليبيريا ومالاوي وغينيا الاستوائية وساوتومي وبرنسيب، حيث حصل على 28 نقطة كأكثر منتخبات التصفيات حصداً للنقاط، بفارق 13 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه.

وأوقعت قرعة مرحلة المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2025 منتخب تونس في المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات نيجيريا، الفائز باللقب أعوام 1980 و1994 و2013، وتنزانيا وأوغندا.

ويمتلك المنتخب التونسي سجلاً طويلاً من المواجهات ضد نظيره النيجيري، الذي التقى معه في 21 مباراة من بينها 6 لقاءات بكأس أمم أفريقيا، كان آخرها في دور الـ16 بنسخة أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون، حينما انتصر التونسيون بهدف نظيف حمل توقيع يوسف المساكني.

وبصفة عامة، حقق منتخب تونس فوزين فقط خلال المواجهات الست السابقة في أمم أفريقيا على منتخب نيجيريا، الذي حقق 3 انتصارات، فيما فرض التعادل نفسه على مباراة واحدة.

وجاء الانتصار الآخر لمنتخب تونس على نيجيريا بالدور قبل النهائي لنسخة المسابقة عام 2004، حينما فاز بركلات الترجيح، التي احتكم إليها الفريقان بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1، ليصعد للنهائي ويتوج باللقب على حساب المنتخب المغربي آنذاك.

وبينما ستكون هذه هي المباراة الأولى بين تونس وتنزانيا في أمم أفريقيا، فإن الفريق سيخوض لقائه الثالث مع المنتخب الأوغندي في تاريخ مواجهاتهما بالبطولة، بعدما فاز 3 / صفر في نسخة المسابقة عام 1962 في إثيوبيا، و3 / 1 عام 1978 بغانا.

ويشارك منتخب تونس في أمم أفريقيا للمرة الـ22 في تاريخه والـ17 على التوالي، حيث عزز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات ظهوراً في نسخ متتالية بالبطولة، بعدما تصدر ترتيب مجموعته بالتصفيات المؤهلة للمسابقة، التي ضمت منتخبات جزر القمر وجامبيا ومدغشقر.

وحصد المنتخب التونسي 10 نقاط في مشواره بالمجموعة الأولى للتصفيات، عقب تحقيقه 3 انتصارات، مقابل تعادل وحيد وخسارتين، وأحرز لاعبوه 7 أهداف هدفاً، واستقبلت شباكه 6 أهداف، فيما يتصدر علي العابدي قائمة هدافي الفريق بالتصفيات برصيد هدفين.

وحافظ منتخب تونس على مقعده الدائم في أمم أفريقيا منذ مشاركته في النسخة التي استضافها عام 1994، ويمتلك الفريق تاريخاً حافلاً في البطولة العريقة، حيث خاض 83 مباراة خلال مشاركاته السابقة في المسابقة، حقق خلالها 25 فوزاً و30 تعادلاً، وتلقى 28 خسارة، وسجل لاعبوه 100 هدف، واستقبلت شباكه 97 هدفاً.