أبطال الإمارات يغازلون قمة مونديال الدراجات المائية في تايلاند

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك أبطال الإمارات في رياضة الدراجات المائية، في بطولة العالم التي تستضيفها تايلاند، خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الجاري، حيث يتقدم البطل علي آل علي المتسابقين، إلى جانب مجموعة من نخبة الإماراتيين، وسط طموحات كبيرة بالمنافسة على المراكز الأولى، وتحقيق نتائج مشرفة تضاف إلى سجل الإنجازات الإماراتية في هذه الرياضة .

وتُعد البطولة من أبرز المحطات العالمية في أجندة الدراجات المائية، حيث تشهد مشاركة واسعة من أبطال العالم وأقوى الفرق الدولية، ما يجعل المنافسة قوية ومفتوحة على مختلف الفئات، ويمنح المشاركة الإماراتية أهمية خاصة في ظل ما تحققه من حضور لافت على الساحة الدولية.

وأكد المتسابق علي آل علي أن المشاركة في هذه البطولة تمثل تحدياً مهماً، مشيراً إلى أن الاستعدادات جرت بصورة مكثفة، خلال الفترة الماضية، مع التركيز على الجاهزية الفنية والبدنية، بهدف تقديم مستويات قوية والمنافسة على مراكز متقدمة، تعكس تطور رياضة الدراجات المائية في دولة الإمارات.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الدعم المتواصل الذي يحظى به أبطال الإمارات، وحرصهم على رفع علم الدولة في المحافل العالمية، وتعزيز مكانة الإمارات كإحدى الدول الرائدة في الرياضات البحرية، من خلال التواجد الدائم، والمنافسة على الألقاب في أكبر البطولات الدولية.

ومن المنتظر أن تنطلق المنافسات الرسمية للبطولة غداً، وسط ترقب كبير من المتابعين، في حدث يُختتم بتتويج أبطال العالم على شاطئ جومتين في مدينة باتايا.