الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أبطال الإمارات يغازلون قمة مونديال الدراجات المائية في تايلاند

أبطال الإمارات يغازلون قمة مونديال الدراجات المائية في تايلاند
16 ديسمبر 2025 09:54

أبوظبي (الاتحاد)
يشارك أبطال الإمارات في رياضة الدراجات المائية، في بطولة العالم التي تستضيفها تايلاند، خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الجاري، حيث يتقدم البطل علي آل علي المتسابقين، إلى جانب مجموعة من نخبة الإماراتيين، وسط طموحات كبيرة بالمنافسة على المراكز الأولى، وتحقيق نتائج مشرفة تضاف إلى سجل الإنجازات الإماراتية في هذه الرياضة .
وتُعد البطولة من أبرز المحطات العالمية في أجندة الدراجات المائية، حيث تشهد مشاركة واسعة من أبطال العالم وأقوى الفرق الدولية، ما يجعل المنافسة قوية ومفتوحة على مختلف الفئات، ويمنح المشاركة الإماراتية أهمية خاصة في ظل ما تحققه من حضور لافت على الساحة الدولية.
وأكد المتسابق علي آل علي أن المشاركة في هذه البطولة تمثل تحدياً مهماً، مشيراً إلى أن الاستعدادات جرت بصورة مكثفة، خلال الفترة الماضية، مع التركيز على الجاهزية الفنية والبدنية، بهدف تقديم مستويات قوية والمنافسة على مراكز متقدمة، تعكس تطور رياضة الدراجات المائية في دولة الإمارات.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الدعم المتواصل الذي يحظى به أبطال الإمارات، وحرصهم على رفع علم الدولة في المحافل العالمية، وتعزيز مكانة الإمارات كإحدى الدول الرائدة في الرياضات البحرية، من خلال التواجد الدائم، والمنافسة على الألقاب في أكبر البطولات الدولية.
ومن المنتظر أن تنطلق المنافسات الرسمية للبطولة غداً، وسط ترقب كبير من المتابعين، في حدث يُختتم بتتويج أبطال العالم على شاطئ جومتين في مدينة باتايا.

أخبار ذات صلة
استمرار المعارك بين تايلاند وكمبوديا
تجدد الاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا
مونديال الدراجات المائية
أبطال الإمارات
تايلاند
آخر الأخبار
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
الرياضة
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
اليوم 13:14
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
الرياضة
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
اليوم 13:11
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
الترفيه
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
اليوم 12:51
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
الترفيه
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
اليوم 12:41
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
الرياضة
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©