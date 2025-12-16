الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الكلب» يفسخ عقد رامسي مع بوماس المكسيكي!

«الكلب» يفسخ عقد رامسي مع بوماس المكسيكي!
16 ديسمبر 2025 11:37

مكسيكو سيتي (رويترز)
قال آرون رامسي، لاعب وسط منتخب ويلز، إنه تفاجأ بفسخ نادي بوماس أونام المكسيكي لعقده، وأشار إلى أنه كان يرغب في البقاء، ويشعر أنه جاهز للعودة، بعد أن أبعدته الإصابة، وأمور شخصية عن الملاعب.
وأضاف رامسي (34 عاماً)، الذي انضم إلى بوماس في يوليو الماضي، قادماً من كارديف سيتي، بعد فترات قضاها مع أندية مثل أرسنال ويوفنتوس ورينجرز، إنه كان «جاهزاً ولائقاً للمشاركة في المباريات المتبقية من البطولة الختامية للدوري، لكنه أُبلغ بفسخ عقده، ما أجبره على العودة إلى بلاده.
وكتب رامسي على حسابه في تطبيق إنستجرام أمس الاثنين:«أود أن أشكر الشعب المكسيكي على لطفه وكرمه ودوره في شعوري أنا وعائلتي بالترحيب في مكسيكو سيتي».
«كنت أتطلع إلى تقديم أفضل ما لدي. لسوء الحظ تم فسخ عقدي بشكل مفاجئ ومخيب للآمال تماماً. لذلك لم يكن أمامي خيار سوى العودة إلى ويلز».
وشارك رامسي في ست مباريات فقط مع بوماس، وسجل هدفاً واحداً في الدوري المكسيكي، خلال فترة قصيرة بسبب الإصابات.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن رحيله جاء بعد فسخ عقده بالتراضي، بعد إصابة عضلية تعرض لها قبل فترة التوقف الدولي في أكتوبر الماضي، ومشاكل شخصية مرتبطة بالبحث عن كلبه المفقود في وسط المكسيك.

