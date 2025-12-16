الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«دبي لأصحاب الهمم» يُطلق الموسوعة الرياضية

«دبي لأصحاب الهمم» يُطلق الموسوعة الرياضية
16 ديسمبر 2025 11:40

دبي (الاتحاد)
أطلق نادي دبي لأصحاب الهمم، موسوعة الألعاب الرياضية الشاملة لأصحاب الهمم في الألعاب البارالمبية والأولمبياد الخاص وأولمبياد الصم على هامش الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب «دبي 2025»، وذلك بقرية الفعاليات المجتمعية بالنادي، بحضور ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي للنادي، والمستشار الدكتور هاشم ياسر حسن مؤلف الموسوعة، وعدد من أصحاب الهمم الذين شاركوا في «ألعاب دبي».
وقدم النادي 35 نسخة من الموسوعة إلى رؤساء وفود الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب.
ووصف العصيمي الموسوعة بأنها مرجع توثيقي في رياضة أصحاب الهمم صادرة عن نادي دبي لأصحاب الهمم، وتهدف إلى حفظ التاريخ الرياضي، وتقديم معرفة موثوقة للباحثين والمهتمين.
وقال: «تشمل الموسوعة توثيق تاريخ وتطور الرياضة البارالمبية، وعرضاً شاملاً للأولمبياد الخاص واستعراض الألعاب الرياضية المعتمدة، بجانب رصد البطولات والإنجازات الرياضية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية والتصنيفات الرياضية والأنظمة الأساسية».
وأشار العصيمي إلى أن حفظ التاريخ الرياضي، وتقديم معرفة موثوقة للباحثين والمهتمين برياضة أصحاب الهمم، بات أمراً مهماً.
واختتم العصيمي كلمته بأنه سيتم توزيع الطبعة الإنجليزية قريباً إلى دول القارة الآسيوية من أجل تحقيق الهدف المنشود.

