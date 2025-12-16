الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
إصابة الركبة تهدد حلم آدامز قبل كأس العالم

إصابة الركبة تهدد حلم آدامز قبل كأس العالم
16 ديسمبر 2025 11:46

لندن (أ ب)
تعرّض لاعب خط الوسط الأميركي تايلر آدامز لإصابة ربما تكون بالغة، حيث يشتبه في إصابته بتمزق في الرباط الجانبي للركبة، خلال لقاء فريقه بورنموث مع مضيفه مانشستر يونايتد.
واضطر آدامز للخروج من ملعب (أولد ترافورد)، الذي استضاف اللقاء الذي انتهى بالتعادل 4/ 4 مساء أمس ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في ظل تأثره بالإصابة التي تعرض لها في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، إثر كرة مشاركة مع ماتيوس كونيا، لاعب مانشستر يونايتد، ليغادر المستطيل الأخضر بعد تلقيه العلاج.
وقال أندوني إيراولا، مدرب بورنموث: «إنها أسوأ الأخبار في المباراة بلا شك. لقد تعرضت ركبته للالتواء، وأعتقد أن الإصابة في الرباط الجانبي. سنضطر لإجراء الفحوص اللازمة لمعرفة ما إذا كانت مجرد التواء بسيط أم إصابة أكثر خطورة».
وأضاف: «خسارة لاعب مثل تايلر بالنسبة لنا أمر بالغ الأهمية، خاصة مع غياب لويس كوك (الموقوف).
وكان يتعين على أليكس (سكوت) اللعب في مركز لاعب الوسط الدفاعي، وقد أدى دوره على أكمل وجه، لكن هذا خبر سيئ بالنسبة لنا، لأن تايلر لاعب محوري بالنسبة لنا».
وقاد آدامز منتخب الولايات المتحدة في نهائيات كأس العالم عام 2022 في قطر، لكن المنتخب الأميركي لن يخوض أي مباراة حتى مارس المقبل، والذي يلعب خلاله مباراتين وديتين، استعداداً لمونديال 2026.
ويعتبر آدامز أحد العناصر الأساسية في صفوف بورنموث، حيث شارك في جميع مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز، باستثناء لقاء وحيد، وأحرز هدفين، أحدهما تم اختياره كأفضل هدف في شهر نوفمبر الماضي بالمسابقة.

