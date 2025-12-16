«دبي البحري» يفتح باب التسجيل للجولة الثانية من «التجديف المحلي»

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فتح باب التسجيل للجولة الثانية من سباق دبي لقوارب التجديف المحلية، والمقرر إقامته يوم السبت المقبل في «ممشى مدينة دبي الطبية المرحلة الثانية» بنطقة الجداف بدبي، وسط توقعات بمنافسة قوية في فئتي المحلية والمفتوحة.

واعتمدت اللجنة المنظمة إقامة شوطين للفئة المحلية للإماراتيين، والمفتوحة للمؤسسات الحكومية والخاصة، قابلة للزيادة بانتظار أعداد المسجلين، حيث سبق إقامة شوطين للفئة المحلية في الجولة الأولى بعدما وصل أعداد المسجلين في هذه الفئة 26 قارباً، فيما شارك بالمجمل في تلك الجولة 42 قارباً.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن ترتيبات الجولة الثانية، وأبرزها التنبيه على جميع القوارب المشاركة في السباق بوضع رقم المحمل على الرقعة الخلفية للقارب بشكل واضح وبارز، حيث سيتم إجراء الفحوص الفنية على القوارب المشاركة قبل بداية السباق، إلى جانب إقامة قرعة لتحديد ترتيب وقوف المتسابقين على خط البداية، لضمان الشفافية والمساواة في كافة الإجراءات المحكمة للمنافسات.

وأكد محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن الجولة المقبلة من سباق دبي لقوارب التجديف المحلية تشكل محطة قوية مع ارتفاع مستويات المشاركين بشكل تصاعدي، عقب الجولة الأولى، ومع مواصلة التحضيرات المكثفة، عقب هذه الجولة لمنافسات سباق كأس آل مكتوم الـ 29 لقوارب التجديف المحلية الذي يقام يوم 27 ديسمبر الجاري.

وقال: «تعتبر رياضة التجديف واحدة من أكثر الرياضات البحرية متعة وتحدياً على روزنامة فعالياتنا الرياضية السنوية، وينعكس تقارب المستويات في رفع حماس ومتابعة الجماهير التي تتوافد إلى موقع المنافسات، وتضيف المزيد من البهجة على الأجواء العامة للسباق، ليتحول السباق إلى ملتقى مجتمعي جميل يجمع بين أبناء دولة الإمارات وأبناء دول الخليج، لإبراز قدراتهم في هذا النوع من المسابقات التراثية التي تتناقلها الأجيال تباعاً».