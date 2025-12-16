أموريم يشكو التعادل الفوضوي مع بورنموث

مانشستر(رويترز)

اعترف مدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم، بأن الهفوات المتكررة من فقد التركيز تقوّض تقدم فريقه بعد التعادل الفوضوي 4-4 مع بورنموث على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين.

وهتف أموريم، عقب ما أعتقد أنه هدف الفوز عندما هز ماتيوس كونيا الشباك في الدقيقة 79 ليتقدم الفريق 4-3. لكن البديل إيلي جونيور كروبي (19 عاماً) أدرك التعادل في الدقيقة 84، وذلك في المرة الثانية بالمباراة التي يفرط فيها يونايتد تقدمه.

وفي واحدة من أفضل عروضه هذا الموسم، استقبلت شباك يونايتد أربعة أهداف.

وقال المدرب البرتغالي: «إنه أمر مخيب للآمال حقاً، نحن محبطون حقاً. يجب أن تكون النتيجة مختلفة تماماً. مرة أخرى، بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، مثلما حدث في مباراة نوتنجهام (فورست تعادل 2-2)، فقدنا التركيز وسجلوا هدفين، لكننا تمكنا من العودة للمباراة، وسجلنا هدفين مرة أخرى، ثم كان علينا إنهاء المباراة».

وأطلق فريق أموريم 17 تسديدة على مرمى الضيوف في شوط أول هيمن عليه يونايتد تماماً، لكن بورنموث تمكن من الاستفادة من إهدار يونايتد الفرص.

وقال أموريم: «سيطرنا، وصنعنا العديد من الفرص. كان يجب أن ندخل الاستراحة بنتيجة مختلفة. في النهاية كنا نستحق أكثر من ذلك.

«الجماهير خاصة في أولد ترافورد تريد الفوز، لكنهم يريدون أن يكونوا ملهمين لرؤية فريق يقدم كرة قدم جيدة. فعلنا ذلك بشكل جيد في لحظات معينة».

«كان أداءً جيداً، لكننا كنا بحاجة إلى أن نكون أكثر فعالية، لأننا صنعنا الكثير من الفرص».