الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيستونز يعزز «الصدارة الشرقية» في «السلة الأميركية»

بيستونز يعزز «الصدارة الشرقية» في «السلة الأميركية»
16 ديسمبر 2025 12:57

لوس أنجلوس(أ ف ب)
قاد صانع الألعاب كايد كانينجهام فريقه ديترويت بيستونز لتعزيز صدارته للمنطقة الشرقية، بتسجيله 32 نقطة في الفوز على بوسطن سلتيكس 112-105 الاثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).
وقدّم كانينجهام أداءً هجومياً قوياً مرة جديدة في مباراة متقلبة شهدت تبدّل هوية صاحب الأفضلية 15 مرة، قبل أن يحسم بيستونز اللقاء لمصلحته في الدقائق الأخيرة.
ونجح كانينجهام، الذي يبلغ معدل تسجيله أقل بقليل من 27 نقطة هذا الموسم، في ست رميات ثلاثية، و11 رمية من أصل 21، وقاد فريقه إلى فوزه ال 21 مقابل خمس هزائم في صدارة الشرقية.
وقلب لاعبو بيستونز تأخرهم بفارق 12 نقطة في الربع الثاني أمام سلتيكس، وحققوا فوزهم الرابع توالياً.
قال كانينجهام الذي أضاف إلى رصيده التهديفي 10 متابعات: «نحن نحب المباريات الصعبة كهذه. أعتقد أن وصول المباراة إلى هذا المستوى يزيد من حماسنا قليلاً».
ولعب بدلاء بيستونز دوراً بارزاً بتسجيلهم 47 نقطة، فساهم كاريس ليفرت بـ 13 نقطة في 19 دقيقة فقط، وأنهى جايدن آيفي المباراة، وفي جعبته 10 نقاط.
وأضاف كانينجهام: «لدينا تشكيلة قوية، تضم لاعبين أساسيين في جميع المراكز. لاعبون يدخلون الملعب ويؤدون واجبهم على أكمل وجه، أفضل من أي لاعب آخر في الدوري. من الممتع اللعب معهم».
في المقابل، تصدر جايلن براون قائمة هدافي سلتيكس برصيد 34 نقطة إلى 7 تمريرات حاسمة، و8 متابعات، بينما سجل ديريك وايت 31 نقطة.
ومُني سلتيكس بخسارته الثانية توالياً، بعد سلسلة من 5 انتصارات، ليقبع في المركز الرابع برصيد 15 فوزاً مقابل 11 هزيمة.
وفي ميامي، خسر ميامي هيت أمام تورنتو رابتورز 96-106، ليحقق الأخير انتصاره السادس عشر مقابل 11 هزيمة، ويصعد إلى المركز الثالث في المنطقة الشرقية.
وتألق براندون إنجرام بتسجيله 28 نقطة، في حين حسم رابتورز الفوز في الربع الأخير، بعدما تفوق على هيت بنتيجة 32-19.

أخبار ذات صلة
«فلاج» يحطم رقم ليبرون في «السلة الأميركي» بعد 22 عاماً
الفوز الـ16 يمنح ثاندر مقعداً في نصف نهائي الكأس الأميركي
دوري السلة الأميركي
ميامي هيت
آخر الأخبار
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
الرياضة
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
اليوم 13:14
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
الرياضة
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
اليوم 13:11
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
الترفيه
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
اليوم 12:51
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
الترفيه
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
اليوم 12:41
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
الرياضة
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©