ميلان يبحث عن الحل الهجومي وينتظر فلاهوفيتش

معتز الشامي (أبوظبي)

يتجه نادي ميلان نحو التعاقد مع مهاجم قادر على سد الفجوة الهجومية بشكل فوري، بغض النظر عن احتمالية خضوع سانتياجو خيمينيز لعملية جراحية، حيث يبرز اسم الألماني نيكلاس فولكروج كحل مؤقت، في انتظار الهدف الحقيقي للنادي، الصربي دوشان فلاهوفيتش، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية أن فولكروج عُرض بالفعل على «الروسونيري»، في ظل رغبته في مغادرة وستهام يونايتد، وهو ما دفع إدارة ميلان لدراسة الصفقة، مع تقييم دقيق لمكاسبها ومخاطرها، ورغم تراجع مستوى اللاعب مؤخراً، فإن الصفقة قد تتم بصيغة إعارة منخفضة التكلفة، وهو ما يمنح ميلان خياراً عملياً لتغطية الاحتياج الهجومي العاجل.

حاجة ميلان لمهاجم لا تتوقف عند الحاضر فقط، بل تمتد للمستقبل، ما يفسّر استمرار اهتمامه بدوشان فلاهوفيتش، رغم تعرضه لإصابة ستبعده عن الملاعب حتى شهر مارس على أقل تقدير. وتشير المعطيات إلى أن اهتمام الروسونيري بالمهاجم الصربي لم يخفت، بل ما زال حاضراً منذ أشهر.

وتراهن إدارة ميلان على إمكانية تأجيل الصفقة الكبرى حتى الصيف، مستفيدة من العلاقات الجيدة بين المدرب ماسيميليانو أليجري وفلاهوفيتش، في سباق مفتوح مع عدة أندية لحسم توقيع أحد أبرز المهاجمين في السوق.