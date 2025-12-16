القائمة الكاملة لأبرز المرشحين للفوز بكأس أمم أفريقيا 2025

معتز الشامي (أبوظبي)

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2025) والتي تستضيفها المغرب، من 21 ديسمبر الحالي إلى 18 يناير المقبل.

ويُعد منتخب كوت ديفوار حامل اللقب، في موقف صعب حيث سيواجه منافسة شرسة، لا سيما من المغرب المضيف، الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 2022، لكنّه لم يصل إلى هذه المرحلة في كأس الأمم الأفريقية منذ 2004.

وبعدما بدا أن خلافه مع مدربه آرني سلوت في ليفربول قد انتهى مؤقتاً، يأمل محمد صلاح في قيادة مصر نحو اللقب الثامن الذي طال انتظاره، بينما تدخل السنغال ونيجيريا أيضاً المنافسة بقوة.

وقبل انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة بين المغرب وجزر القمر، كشفت شبكة «أوبتا» العالمية للإحصاءات عن توقعاتها لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، والمرشحون الأبرز للفوز باللقب.

وكانت بطولة 2023 في كوت ديفوار هي الأولى التي يفوز بها أصحاب الأرض منذ تتويج مصر على أرضها عام 2006، ويأمل المنتخب المغربي في استغلال ميزة الأرض والجمهور هذه المرة، بعد أن مُنح حق استضافة البطولة عقب سحب التنظيم من غينيا عام 2022، ويعتبر منتخب أسود الأطلس بقيادة وليد الركراكي المرشح الأبرز للفوز باللقب وفقاً لتوقعات «أوبتا»، حيث بلغت نسبة فوزه 19.1%.

وتمتلك مصر الرقم القياسي للفوز بالبطولة بـ7 ألقاب، ومنذ فوزها بـ3 ألقاب متتالية من عام 2006 إلى 2010، غابت عنها البطولة لـ7 نسخ متتالية، وخسر المنتخب المصري نهائي نسختي 2017 و2021، أمام الكاميرون والسنغال على التوالي، بينما تبلغ نسبة فوز مصر بلقب هذه النسخة 12.4%.

وحقق منتخب السنغال لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في عام 2021، ولكنه خرج من دور الـ16 في نسخة 2023، لينفصل عن مدربه المخضرم أليو سيسيه، وتولى بابي ثياو زمام الأمور، وقدم ثياو بعض العروض الرائعة، حيث ضمن فريق أسود التيرانجا التأهل لكأس العالم، ولفت الأنظار بفوزه الودي 3-1 في إنجلترا. وتبلغ نسبة فوز السنغال باللقب 12.3%.

وخيّبت الجزائر الآمال مراراً في النسخ الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية، حيث خرجت من دور المجموعات مرتين متتاليتين منذ تتويجها باللقب عام 2019، وفي الواقع، باستثناء فوزها في نسخة مصر 2019، لم تحقق الجزائر أي فوز في كأس الأمم الأفريقية منذ عام 2015.

ولا تزال التوقعات عالية بشأن فريق فلاديمير بيتكوفيتش، حيث تضم هذه النسخة السادسة من كأس الأمم الأفريقية رياض محرز في تشكيلتها، حيث تبلغ نسبة فوزها باللقب 12%.

وبعد المنتخبات الأربعة التي تزيد احتمالية فوزها بكأس الأمم الأفريقية على 10%، تأتي نيجيريا، وصيفة بطل 2023، من حيث احتمالية الفوز وفقاً لـ«أوبتا» بنسبة 7.3%.

وفشلت نيجيريا في التأهل لنسخ 2012 و2015 و2017 من كأس الأمم الأفريقية، لكنها عادة ما تحقق نتائج مميزة في مشاركاتها، ففي 10 مشاركات في البطولة هذا القرن، احتلت نيجيريا المركز الثالث 5 مرات، والوصيفة مرتين، وفازت باللقب مرة واحدة، ومنذ فوز مصر بـ3 ألقاب متتالية، فازت 6 منتخبات مختلفة بكأس الأمم الأفريقية في 7 نسخ. لذا، من غير الحكمة التركيز فقط على المنتخبات الخمسة المرشحة للفوز.

وباستثناء فوز مصر بـ3 ألقاب متتالية، وفوز الكاميرون بلقبين متتاليين عامي 2000 و2002، لم ينجح أي منتخب في الدفاع عن لقبه في كأس الأمم الأفريقية منذ غانا عام 1965.



