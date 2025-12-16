«الترايثلون العالمي» يرسم المستقبل بخطة الـ 100 فعالية

لندن (الاتحاد)

أعلنت منظمة محترفي رياضي الترايثلون (PTO) والاتحاد الدولي للترايثلون، عن إطلاق الجولة العالمية للترايثلون بداية من عام 2027، والتي ستجمع بين جولة T100 للترايثلون الحالية، وبطولة العالم للترايثلون وكؤوس الاتحاد الدولي للترايثلون.

وتتواجد حالياً أبوظبي ضمن سلسلة بطولة العالم للترايثلون لعام 2026، مع إقامة البطولة في 27 مارس المقبل، ودبي في روزنامة جولة T100 العالمية للترايثلون، بإقامة حدث حصري للسيدات المحترفات خلال الفترة 12 إلى 15 نوفمبر المقبل، على أن يكون للإمارات حضور في الخطوة التالية بداية من عام 2027، سيتم الإعلان عنه بشكل كامل، تأكيداً على الدور الإماراتي في هذه الخطة المستقبلية للنهوض برياضة الترايثلون.

وسيتم تغيير اسم جولة T100 لتصبح سلسلة بطولة العالم T100، كما سيُعاد تسمية سلسلة بطولة العالم للترايثلون لتصبح سلسلة بطولة العالم T50، إضافة إلى إنشاء سلسلة جديدة تُعرف باسم سلسلة التحدي كمرحلة تمهيدية.

ومع الجمع بين مختلف المسافات ومستويي المنافسة (بطولة العالم وسلسلة التحدي)، ستنمو جولة الترياثلون العالمية لتضم نحو 100 فعالية سنوياً ابتداءً من عام 2027، على أن يتم الإعلان عن عدد من الفعاليات الجديدة مطلع عام 2026.

وتأتي هذه الاستراتيجية استجابةً لأبرز نتائج تقرير ديلويت الصادر عن الاتحاد الدولي للترايثلون، والذي كُشف عنه في وقت سابق من هذا العام، وسعى إلى «إعادة تخيل مستقبل الترايثلون» و«إطلاق الإمكانات التجارية والعالمية غير المستغلة للرياضة».

يذكر أن جولة T100 العالمية للترايثلون لعام 2026، تشهد إقامة 9 بطولات ضمن منافسات «السباق إلى قطر»، حيث تتواجد دبي بإقامة حدث حصري للسيدات المحترفات خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر المقبل، كما تضم القائمة جولد كوست (21-22 مارس)، سنغافورة (25-26 أبريل)، إسبانيا (23-24 مايو)، سان فرانسيسكو (6-7 يونيو)، فانكوفر (15-16 أغسطس)، الريفييرا الفرنسية (19-20 سبتمبر)، السعودية (نوفمبر)، وقطر (11-12 ديسمبر).

كما ستُقام سلسلة بطولة العالم للترايثلون لعام 2026 عبر 10 محطات، هي: أبوظبي (27 مارس)، سمرقند (25-26 أبريل)، يوكوهاما (16 مايو)، ألغيرو (5 يونيو)، كيبرون (20 يونيو)، هامبورغ (11 يوليو)، لندن (25 يوليو)، ويهاي (29 أغسطس)، كارلوفي فاري (11 سبتمبر)، ونهائيات البطولة في بونتيفيدرا (24-29 سبتمبر).

وستنطلق جولة الترايثلون العالمية رسمياً في عام 2027، وستتوّج سلسلتا بطولة العالم T100 وبطولة العالم T50 الأبطال العالميين المعترف بهم رسمياً. أما سلسلة التحدي فستقع تحت مستوى بطولات العالم، وستضم فعاليات متنوعة، من بينها بطولات كانت تُعرف سابقًا بكؤوس الاتحاد الدولي، عبر مسافات T100 والقياسية والسبرنت، لتشكّل مساراً واضحاً للتأهل إلى بطولات العالم والفعاليات المؤهلة للأولمبياد.

في الوقت نفسه، ستواصل منظمة رياضي الترايثلون المحترفين والاتحاد الدولي للترايثلون العمل المشترك من أجل إدراج مسافة 100 كلم ضمن البرنامج الأولمبي مستقبلاً، وهي فكرة طُرحت لأول مرة خلال قمة الاتحاد الدولي في هامبورغ في يوليو 2024، وتنسجم مع توجه اللجنة الأولمبية الدولية نحو استكشاف فعاليات جماهيرية أوسع، كما حدث في أولمبياد باريس 2024 مع سباق «ماراثون للجميع».