«جولف أسطوري» في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك



دبي (الاتحاد)

بدأ العد التنازلي رسمياً، حيث يفصلنا 37 يوماً فقط عن انطلاق النسخة الـ 37 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، التي تعود إلى نادي الإمارات للجولف، خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير 2026.

وأعلن المنظمون أن هذه الفعالية الأبرز ضمن سلسلة رولكس ستقدم تجربةً استثنائيةً أكثر من أي وقت مضى، حيث يمكن الاستمتاع بمنافسات جولف أسطورية، وعروض ترفيهية حية، وأجواء احتفالية مميزة، وأنشطة عائلة ممتعة، ومأكولات شهية.

وتشهد قائمة اللاعبين المشاركين هذا العام تحديثات مثيرة مع تشكيلة نجوم تسعى لتحطيم الأرقام القياسية، حيث يعود الفائز ببطولة الماسترز، روري ماكلروي، ويسعى لتحقيق رقم قياسي بالفوز بكأس الدلة للمرة الخامسة، والاحتفال بمرور 20 عاماً على مشاركته في المنافسات، وينضم إليه نجم كأس رايدر وحامل اللقب، تيريل هاتون، إلى جانب بطل كأس فيديكس والمصنف الثالث عالمياً، تومي فليتوود، والفائزان بألقاب البطولات الكبرى، داستن جونسون وشين لوري، ونجم كأس رايدر، فيكتور هوفلاند، الفائز ببطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في عام 2022، مع توقع الإعلان عن لاعبين أخرين في الأيام المقبلة.

كما تُقدم نسخة هذا العام متعةً جديدةً لجميع أفراد العائلة، حيث كشف المنظمون عن زيادة مساحة منطقة الأطفال في «قرية البطولة» إلى الضعف، وفي يوم «الجمعة العائلي»، ستُحيي نجمة الدي جي جولي أجواءً موسيقية مميزة في فعالية «فاميلي بيتز»، وعلى مدار عطلة نهاية الأسبوع، يُمكن للعائلات الاستمتاع بأنشطة تفاعلية شيّقة، تشمل ورش عمل جديدة حول الاستدامة، مثل ورشة عمل الفسيفساء وورشة عمل «جلو آند جو»، وصنع كرات البذور، والرسم على التراب، وورش عمل يدوية، ورسم الوجوه مع لمسة من البريق من «جليتر بوكس». كما يُمكن للأطفال الصغار الاستمتاع بعروض فنية متنقلة، ومسيرات ملونة، وعروض بهلوانية مذهلة، بالإضافة إلى منطقة «كيدز زون» بإدارة «دابل ديكر»، والتي تضم ترامبولين بنجي 2 في 1، ومنطقة لعب ناعمة مُوسّعة، وألعاباً كرنفالية أكثر، وركن واقع افتراضي أكبر، والزحليقة الحمراء الكبيرة.

وللبالغين الراغبين في الاستمتاع بأجواء المهرجان، أعلنت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك عن برنامج موسيقي جديد كلياً في «قرية البطولة»، ليُضفي حيويةً على الأمسيات من الساعة 5:30 مساءً وحتى وقت متأخر.

وتفتتح البطولة هذا العام «إيت ستريت»، الوجهة الجديدة كلياً لعشاق الطعام كمنصة عرض حيوية للمأكولات، تجمع بين أشهر البائعين المحليين في دبي، ومطاعم عالمية مفضلة، حيث تم تصميم هذا الموقع الجديد ليكون ملاذاً لمحبي الطعام غير الرسمي.