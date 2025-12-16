دبا يستعيد خدمات مهند علي قبل لقاء عجمان

فيصل النقبي (الفجيرة)

استعاد فريق دبا خدمات لاعبه الدولي العراقي مهند علي، عقب عودته من المشاركة مع المنتخب العراقي في بطولة كأس العرب، وذلك في توقيت مهم مع اقتراب استئناف منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

وجاءت عودة مهند علي لتعزز خيارات الجهاز الفني، بعدما قدم اللاعب مستويات لافتة رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس العرب، ما يمنح دبا دفعة فنية ومعنوية قبل المرحلة المقبلة من الدوري.

في المقابل، سيتواصل غياب المحترف الأردني محمود المرضي عن صفوف الفريق، نظراً لاستمراره مع المنتخب الأردني الذي يخوض نهائي كأس العرب، على أن يعود اللاعب إلى التدريبات عقب انتهاء مشاركته الدولية.

ويواصل فريق دبا استعداداته حالياً لاستئناف مشواره في الدوري، حيث يركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والبدنية، تحضيراً للمباراة المقبلة التي تجمعه بفريق عجمان، في لقاء يتطلع خلاله دبا لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.