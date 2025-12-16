الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دبا يستعيد خدمات مهند علي قبل لقاء عجمان

دبا يستعيد خدمات مهند علي قبل لقاء عجمان
16 ديسمبر 2025 13:34

فيصل النقبي (الفجيرة)
استعاد فريق دبا خدمات لاعبه الدولي العراقي مهند علي، عقب عودته من المشاركة مع المنتخب العراقي في بطولة كأس العرب، وذلك في توقيت مهم مع اقتراب استئناف منافسات دوري أدنوك للمحترفين.
وجاءت عودة مهند علي لتعزز خيارات الجهاز الفني، بعدما قدم اللاعب مستويات لافتة رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس العرب، ما يمنح دبا دفعة فنية ومعنوية قبل المرحلة المقبلة من الدوري.
في المقابل، سيتواصل غياب المحترف الأردني محمود المرضي عن صفوف الفريق، نظراً لاستمراره مع المنتخب الأردني الذي يخوض نهائي كأس العرب، على أن يعود اللاعب إلى التدريبات عقب انتهاء مشاركته الدولية.
ويواصل فريق دبا استعداداته حالياً لاستئناف مشواره في الدوري، حيث يركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والبدنية، تحضيراً للمباراة المقبلة التي تجمعه بفريق عجمان، في لقاء يتطلع خلاله دبا لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

أخبار ذات صلة
كأس العرب.. المغرب لإكمال العام الرائع والأردن يغازل اللقب التاريخي
عمار بن حميد يهنئ البحرين بيومها الوطني
دوري أدنوك للمحترفين
كأس العرب
عجمان
آخر الأخبار
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
الرياضة
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
اليوم 13:14
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
الرياضة
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
اليوم 13:11
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
الترفيه
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
اليوم 12:51
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
الترفيه
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
اليوم 12:41
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
الرياضة
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©