«أمم أفريقيا 2025».. مصر تبدأ مشوار اللقب الثامن بين الثقة والقلق

القاهرة(أ ف ب)

وسط مشاعر متضاربة، يدخل المنتخب المصري كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في ضيافة المغرب، اعتباراً من 21 ديسمبر الجاري.

وبينما يتسلح الجهاز الفني للفراعنة بالثقة في التشكيلة المختارة، لتعزيز الرقم القياسي للمصريين بتحقيق اللقب الثامن في تاريخهم، تنتاب الجماهير مشاعر قلق، بسبب المستوى الذي ظهر به المنتخب، وأغلب لاعبيه في الفترة الأخيرة.

يطمح المصريون بالعودة إلى منصة التتويج التي غابوا عنها منذ الفوز باللقب لآخر مرة في عام 2010، ليعززوا رقمهم القياسي في التتويج 7 مرات.

وبعد خسارة المباراة النهائية مرتين في نسختي 2017 و2021، ودّع الفراعنة النسخة الماضية من دور ال16 ومن دون تحقيق أي فوز، فزاد الضغط على التشكيلة المصرية لتحقيق نتائج إيجابية في نسخة المغرب، خاصة وسط الشائعات التي تطول الجهاز الفني بقيادة نجم هجوم مصر السابق حسام حسن بين الحين والآخر.

إلّا أن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة أكد بقاء حسن في منصبه، ونفى في تصريحات تلفزيونية في وقت سابق من الشهر الحالي نية الاتحاد في رحيل حسام، في حالة عدم تحقيق نتائج إيجابية بالبطولة الأفريقية.

وقال أبو ريدة: «لن يقود حسام حسن المنتخب في كأس العالم في حالة وحيدة، وهي أن نرحل أنا وهومعاً».

وبجانب تلك الشائعات، يخشى المصريون من تراجع مستوى غالبية النجوم، خاصة المحترفين بالخارج، حيث غاب محمد صلاح عن تشكيلة فريقه الإنجليزي ليفربول في 3 مباريات متتالية، ودخل في صدام مع مدربه أرني سلوت هدد برحيله عن الفريق، الذي قاده لتحقيق لقب الدوري في الموسم الماضي.

كما غاب عمر مرموش عن تشكيلة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد تعافيه من الإصابة، فاكتفى بالبقاء على مقاعد البدلاء، فيما لا يعيش المهاجم مصطفى محمد أفضل أيامه في ناديه الفرنسي نانت بدوره.

وكان تصريح حسام حسن بأنه لا يملك سوى «محترفين وربع»، والذي أدلى به عقب مشاركة مصر في دورة العين الودية بالإمارات، قد أثار الكثير من الجدل، قبل أن يعود ويوضح أنه لم يقصد سوى رغبته في مشاركة مصطفى محمد بصورة أكبر مع فريقه.

وأتت المفارقة بغياب صلاح ومرموش عن تشكيلة فريقيهما لتطلق الجماهير مزحة بأن المنتخب أصبح يملك «ثلاثة أرباع محترفين».

وضمت قائمة مصر التي أعلن عنها حسن 28 لاعباً، حيث تمنح لوائح البطولة كل منتخب الحق في ضم هذا العدد على أن يكون 26 منهم في قائمة كل مباراة، ويبقى لاعبان خارجها.

وشهدت القائمة وجود 6 محترفين على رأسهم صلاح ومرموش ومصطفى محمد، بالإضافة لصانع ألعاب الجزيرة إبراهيم عادل، ولاعب وسط الوكرة القطري حمدي فتحي، ومدافع العين رامي ربيعة.

ويخوض المنتخب المصري مبارياته الثلاث في المجموعة الثانية على الملعب الكبير في أغادير، حيث يستهلها بمواجهة أنجولا في 22 الحالي، قبل أن يلتقي جنوب أفريقيا بعدها بأربعة أيام، ويختتم مرحلة المجموعات بلقاء زمبابوي في 29 منه.

وقال مدير المنتخب إبراهيم حسن، الشقيق التوأم لحسام: «منتخب مصر يستهدف الفوز في أي مباراة من دون النظر لاسم المنافس. حين نشارك في كأس الأمم الأفريقية، فنحن مرشحون للتتويج، وهذا ما نسعى إليه، تحقيق اللقب».

وأضاف: «ننتظر الدعم من الجميع. منتخب مصر هو مصدر السعادة للشعب المصري، ورأينا كيف انتظر الجميع قرعة كأس العالم بفرحة غامرة ليعرفوا منافسي مصر في المونديال. نضع هذا الأمر جانباً الآن وتركيزنا كله في كأس الأمم الأفريقية المقبلة، ونتمنى أن يساندنا الكل، سواء في اتحاد الكرة، أو وزارة الرياضة أو كل جهات الدولة».

وأشار مدير المنتخب إلى أن الجهاز الفني يملك ثقة كبيرة في لاعبي المنتخب بقيادة محمد صلاح، مختتماً تصريحه بـ«ليس لدينا شك في قدرة صلاح على العودة بشكل قوي وكتابة تاريخ جديد، سواء مع ليفربول، أو مع منتخب مصر برفقة زملائه. الكل يعمل من أجل هدف وحيد، وهو تتويج منتخب مصر باللقب الثامن في تاريخه بكأس الأمم الأفريقية».