كاليبريا يكشف كواليس الخروج المُر من ميلان

معتز الشامي (أبوظبي)

فتح دافيدي كاليبريا قلبه للحديث عن كواليس رحيله المؤلم عن ميلان، مؤكداً أن نهاية مشواره مع النادي الذي قضى فيه عمره الكروي لم تكن كما تمنى، رغم ارتباطه العميق بـ«الروسونيري».

المدافع الإيطالي، الذي انتقل مؤخراً إلى باناثينايكوس، وصف خروجه بأنه كان صعباً ومشحوناً بالمشاعر، قائلاً: «بصراحة، لم أعد أرغب في الاستمرار بالتعامل مع بعض الأشخاص».

كاليبريا (29 عاماً) عاش كل تفاصيل مسيرته داخل ميلان، من أكاديمية الناشئين إلى الفريق الأول، وصولاً إلى حمل شارة القيادة والتتويج بالألقاب، لكن هذا المشوار انتهى بصورة مفاجئة، بعد أيام فقط من مشادته العلنية مع المدرب السابق سيرجيو كونسيساو في يناير 2025، ليُعار بعدها إلى بولونيا في آخر ستة أشهر من عقده.

وفي حديثه لمجلة «ريفيستا أونديتشي» قال كاليبريا: «كل شيء في الحياة له بداية ونهاية. كنت أتمنى أن تأتي هذه النهاية في وقت لاحق، لكنني فخور جداً بما حققته في ميلان. قليلون من يحظون بفرصة الصعود من الأكاديمية إلى قيادة الفريق والفوز بالألقاب».

وأضاف: «غُيّر اللاعبون، المدربون، الإداريون وحتى المُلّاك، لكنني بقيت. لا أشعر بأي ندم. كمشجع لميلان، لم أتخيل يوماً أن أكون قائداً للفريق».

لكن لحظة التحول كانت بلا شك عقب الفوز الدرامي على بارما (3-2)، حين دخل كاليبريا في مشادة حادة مع كونسيساو بعد صافرة النهاية، ليكون ذلك آخر ظهور له بقميص ميلان، واعترف اللاعب قائلاً: «تلك الفترة كانت مؤلمة للجميع. ربما خسرت أنا أكثر من غيري، لأنني أحببت ميلان أكثر مما ينبغي».

وأوضح أن تراكم الضغوط، وسوء الموسم، وتفريغ الإحباطات فيه كقائد للفريق، كلها عوامل فجّرت الموقف، «لم يكن هدفي الرحيل، لكن الأمور أصبحت صعبة، وكان لا بد من قرار».

ويصف كاليبريا رحيله بأنه كان صادماً وسريعاً: «غادرت ميلانيللو، وكأنني لن أعود إليه أبداً، بكيت كثيراً، بعد 12 عاماً، جمعت أغراضي ورحلت، كان الألم كبيراً، لكن كان عليّ أن أقبل الواقع».

لكن المفارقة أن كاليبريا نال نوعاً من «الانتقام الرياضي»، حين ساهم مع بولونيا في الفوز على ميلان والتتويج بكأس إيطاليا لاحقاً، وبعد نهاية عقده، انضم إلى باناثينايكوس، لكنه لا يزال مشجعاً وفياً للروسونيري.

وختم حديثه قائلاً: «ميلان الحالي قادر على المنافسة على السكوديتو. ماسيميليانو أليجري يعرف كيف يبني مجموعة موحدة وقوية دفاعياً، هو مدرب فائز، وكنت أتمنى العمل معه، أسلوبه في التواصل ممتع جداً».