جائزة البرتغال الكبرى تعود إلى روزنامة فورمولا 1

باريس(أ ف ب)

تعود جائزة البرتغال الكبرى المقرر إقامتها في بورتيماو، إلى روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1 في عقد يمتد لعامي 2027 و2028، وفق ما أعلنت الثلاثاء شركة ليبرتي ميديا صاحبة الحقوق التجارية للبطولة، لتحلّ مكان جائزة هولندا الكبرى.

وأُبرم اتفاق لمدة عامين بين الفورمولا 1، وحلبة «أوتودرومو إنترناسيونال دو ألغارفه» في بورتيماو، من أجل تنظيم السباق حتى عام 2028.

وتقع الحلبة التي تبلغ مسافتها 4.6 كيلومتر، في أقصى جنوب، وتوفّر للسائقين «تحدياً تقنياً مع تغيّرات مذهلة في الارتفاعات، تنتهي بهبوط نحو المنعطف الأخير إلى اليمين المؤدي إلى الخط المستقيم أمام منصات الصيانة»، حسب ما أوضح الإيطالي ستيفانو دومينيكالي، المدير التنفيذي لمجموعة الفورمولا واحد.

ولم تُعلن أيّ مواعيد حتى الآن، لكن من المفترض أن تحلّ جائزة البرتغال الكبرى بدلاً من جائزة هولندا التي تُقام في أواخر أغسطس، والتي تأكّد خروجها من الروزنامة بعد عام 2026.

واستقبلت حلبة «أوتودرومو إنترناسيونال دو ألغارفه» منافسات الفئة الأولى للمرة الأولى في أكتوبر 2020 خلال جائحة كورونا، قبل أن تغادر الروزنامة عام 2022. فاز بالنسختين السائق البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 8 مرات.

واستقبلت البرتغال باكورة جولاتها في بطولة العالم للفورمولا 1 في بورتو عام 1958، قبل الانتقال إلى حلبة مونسانتو (قرب الحدود الإسبانية) عام 1959، ثم إلى إستوريل قرب لشبونة بين عامي 1984 و1996.

وتنطلق البطولة العالمية العام المقبل في ملبورن في 8 مارس، حيث سيدافع سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس عن لقبه الذي توّج به في وقت سابق من هذا الشهر خلال الجولة الأخيرة في أبوظبي.