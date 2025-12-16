براندن رودجرز مدرباً للقادسية السعودي

الرياض(أ ف ب)

تعاقد القادسية، صاحب المركز الخامس في الدوري السعودي لكرة القدم، مع المدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودجزر خلفاً للإسباني ميتشل جونزاليز، وفقاً لما أفاد الثلاثاء.

ونشر القادسية في حسابه على منصة أكس صورة للمدرب رودجرز وأرفقها بعبارة «بريندان رودجرز مع الفرسان».

ثم قال في بيان على موقعه الرسمي: «يُعلن نادي القادسية تعاقده مع المدرب العالمي بريندان رودجرز مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، في خطوة تعكس الرؤية الطموحة للنادي ومشروعه الرياضي المتنامي، الهادف إلى ترسيخ مكانته على المستويين المحلي والقاري».

ورأى أن رودجرز الذي ينضم إلى الفريق مع طاقم عمل جديد، يُعد «أحد أبرز الأسماء التدريبية في كرة القدم الأوروبية، لما يمتلكه من سجل حافل في الدوري الإنكليزي الممتاز والمسابقات الأوروبية، إلى جانب سمعته المميزة في بناء الفرق التنافسية وتطوير اللاعبين، وتطبيق أسلوب لعب حديث يعتمد على الاستحواذ والهجوم المنظم».

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مدة العقد تمتد لعامين، مع خيار التمديد لعام إضافي.

ويتمتع رودجرز، البالغ 52 عاماً، بخبرة تدريبية كبيرة، حيث سبق له الإشراف على أندية ليفربول، وليستر سيتي وواتفورد وريدينغ الإنجليزية، وسوانسي الويلزي، قبل انتقاله إلى سلتيك الاسكتلندي الذي غادره في 28 أكتوبر بعدما قاده للفوز بلقب الدوري في الموسمين الماضيين، على غرار ما فعل في مروره الأول معه حين أحرز اللقب عامي 2017 و2018.

وقال الرئيس التنفيذي الإسكتلندي للقادسية جيمس بيسجروف: «بعد عملية استقطاب عالمية دقيقة، يسعدنا الترحيب ببريندان رودجرز في مدينة الخبر مديراً فنياً جديداً للفريق الأول. تمثل هذه الخطوة محطة مفصلية في مسيرة النادي، حيث يعكس حجم خبراته وسجله الحافل بالإنجازات طموحنا، ورؤيتنا طويلة المدى لتأسيس القادسية كأحد أبرز الأندية في قارة آسيا... نتطلع بحماس إلى دخول المرحلة المقبلة من تطور النادي».

أما المدير الرياضي الإسباني في النادي كارلوس أنتون، فقال بحسب البيان: «نسعد بانضمام بريندان رودجرز إلى نادي القادسية، ونؤمن بأن خبراته التدريبية الرفيعة وفلسفته الفنية تتماشى بشكل مثالي مع استراتيجيتنا الكروية».

وتابع: «يبدأ بريندان مهمته مع مجموعة غنية بالمواهب، تمتلك الطموح والرغبة في صناعة الإنجازات، وأنا على ثقة بقدرته على قيادة المرحلة القادمة من تطور النادي».

وكان القادسية أقال في خطوة مفاجئة جونزاليز، مقدماً في حسابه على أكس الشكر للمدرب على «الفترة التي قضاها مع الفريق، وتم الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي».

وجاء قرار فسخ التعاقد بسبب تراجع نتائج الفريق في الدوري المحلي، وتوديع مسابقة كأس الملك.

ويحتل القادسية المركز الخامس برصيد 17 نقطة متأخراً بفارق 10 نقاط عن النصر المتصدر.