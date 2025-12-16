الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

يوفنتوس يغلق باب الشائعات: تورام مستمر ولا صفقات تبادلية مع إنتر!

يوفنتوس يغلق باب الشائعات: تورام مستمر ولا صفقات تبادلية مع إنتر!
16 ديسمبر 2025 14:28

معتز الشامي (أبوظبي)
حسم نادي يوفنتوس الجدل الدائر مؤخراً حول مستقبل خيفرين تورام، موضحاً موقفه من الشائعات التي ربطت لاعب الوسط الفرنسي بإمكانية الدخول في صفقة تبادلية مع إنتر ميلان تشمل دافيدي فراتيسي، مؤكداً أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.
تورام يُعد الحاضر والمستقبل في مشروع يوفنتوس، وهو ما شدد عليه جورجيو كيلليني مؤخراً، عندما أكد تمسك النادي باللاعب بشكل قاطع. وقال كيلليني قبل مواجهة بولونيا: «لن أتحدث عن فراتيسي احتراماً لإنتر، لكن ما يمكن قوله بوضوح هو أن تورام سيبقى لاعباً في يوفنتوس. قدّم مستويات جيدة خلال عام ونصف العام، ولا توجد أي نية للتخلي عنه».
ورغم تراجع مردود تورام نسبياً في الأسابيع الأخيرة، فإن إدارة يوفنتوس ترى أنه يمتلك المؤهلات التي تؤهله ليكون عنصراً أساسياً على المدى الطويل، وتثق في قدرته على التطور واستعادة أفضل مستوياته.
وفي المقابل، يبقى اسم دافيدي فراتيسي مطروحاً في إطار اهتمام منفصل تماماً، ويرفض إنتر ميلان التفريط في لاعب الوسط الدولي الإيطالي بأقل من 35 مليون يورو، وهو رقم يقلّ قليلاً عن التقييم، الذي طُرح خلال الصيف الماضي. وفي حال رغب فراتيسي في الرحيل، فإن الكرة باتت في ملعب وكيل أعماله، الذي فشل حتى الآن في إيجاد وجهة جديدة له خلال ثلاث فترات انتقال متتالية.

