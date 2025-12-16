الاتحاد الدولي الريشة الطائرة يشيد بنجاح مونديال خورفكان



علي معالي (أبوظبي)

أشاد الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بمنجزات النسخة الأولى لكأس العالم التي جرت على شاطئ مدينة خورفكان، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين مجلس الشارقة الرياضي والاتحادين الإماراتي والدولي، بمشاركة 96 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 دولة من مختلف دول العالم، وهي البطولة التي حقق فيها منتخبنا الوطني ميداليتين، ذهبية تتابع الفرق، وبرونزية ثلاثي الرجال، وفي انطلاقة تعتبر عالمية ومثالية لهذه الرياضة التي بدأت رسمياً في ملاعبنا منذ عامين فقط.

في البداية هنّأ مسؤولو الاتحاد الدولي الذين تابعوا النهائيات منتخبنا على ما حققه من إنجاز ونقلوا إلى نورة الجسمي رئيس الاتحاد الإماراتي، نائب رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم، إشادتهم بمستوى المنتخب في تحديات تتابع الفرق وأبدوا انبهارهم بما شاهدوه من تجهيزات عالمية على شاطئ خورفكان.

من جانبها قالت نورة الجسمي: «ما حدث في المباراة النهائية بلقاء منتخبنا الوطني مع الصين يعتبر زمناً قياسياً للغاية يتحقق لأول مرة في العالم، حيث استمرت المباراة 105 دقائق، وهو ما يؤكد إصرار لاعبينا حتى الرمق الأخير من المباراة لنتوج في النهاية بالميدالية الذهبية، التي ترسم لنا طريقاً رائعاً نحو مستقبل أفضل لهذه اللعبة التي نبحث عن نشرها بين كافة أفراد المجتمع».

وقالت نورة الجسمي: «المباراة النهائية كنّا جميعاً على أعصابنا خاصة في الأوقات الصعبة، لم نتوّج فقط بذهبية وبرونزية البطولة، بل كانت الإشادة فوق الوصف من جميع المشاركين، ويكفي كلمات الإطراء التي وصلتنا من الاتحاد الدولي والقائمين عليه لما بذله الاتحاد الإماراتي بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، لما قدمناه في إخراج نسخة أكثر من رائعة للمونديال».

وأضافت: «لم نكن نتوقع حقيقة أن نتوَّج بالذهبية، لكن مجريات المباراة جعلتنا نتفاءل بأن نكون على منصة الذهب وهو ما حدث، ولابد من توجيه الشكر لشركاء الإنجاز، بداية من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، ومجلس الشارقة الرياضي، ولاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري على الجهد الكبير حتى نفرح في نهاية المطاف بإنجاز رائع».

وقال سالم المزروعي نائب رئيس اتحاد الريشة الطائرة، المنسق العام لكأس العالم: «حصولنا على ذهبية تتابع الفرق إنجاز بكل المقاييس، كونه مؤشراً رائعاً على تطور مستوى المنتخب، والذي يقاس في النهاية بقوة مستوى التتابع، وهذا لا يقلّل بالطبع من برونزية الرجال في الثلاثي، حيث بذل الجميع الجهد الكبير من أجل تشريف الرياضة الإماراتية في هذا المحفل العالمي الكبير».

وتابع المزروعي: «تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة بعد هذا الإنجاز، وهو البحث دائماً عن التطوير والصعود لمنصات التتويج في البطولات المقبلة، التحدي كبير وعلينا القبول به بمنتهى الروح الرياضية، وما حدث على شاطئ خورفكان رسالة مهمة لمجتمعنا بالانخراط في ممارسة هذه الرياضة، ونحن نسعى إلى جعلها لعبة شعبية، وهذا لن يأتي إلا من خلال المجتمع ورغبته الكبيرة في ممارسة اللعبة، ولدينا الكثير من الخطط التطويرية لجعلها رياضة كل أفراد المجتمع».