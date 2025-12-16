الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
جماهير زاخو العراقي تتوج بجائزة «ذا بيست»

جماهير زاخو العراقي تتوج بجائزة «ذا بيست»
16 ديسمبر 2025 15:26

زيورخ(د ب أ)
فازت جماهير نادي زاخو العراقي بجائزة فيفا للمشجعين لعام 2025، ضمن جوائز (ذا بيست) للأفضل هذا العام.
وخطفت جماهير زاخو أنظار العالم بمبادرة إنسانية لافتة سبقت مباراة فريقهم أمام نادي الحدود ضمن بطولة دوري نجوم العراق، والتي أقيمت في 13 مايو الماضي. وقام المشجعون بإلقاء آلاف الدمى المحشوة إلى أرض الملعب، تم تجميعها قبل انطلاق اللقاء، ليتم التبرع بها لاحقاً للأطفال المرضى، حسبما أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وفي بيان صادر عن النادي، جاء فيه: "أظهر هذا المشهد الإنساني المثالي، المتمثل في إلقاء دمى الأطفال داخل الملعب، قيماً نبيلة حظيت بتقدير واسع من المجتمع الرياضي في كردستان والعراق وآسيا".
وأضاف البيان "جماهيرنا تمثل الركيزة الأساسية للفريق، وتواصل دائماً لفت الأنظار بمبادراتها الإبداعية. نأمل أن يستمر دعمهم لنا ونحن نسعى لتحقيق مزيد من النجاحات".
وتفوق مشجعو زاخو بهذه المبادرة على مرشحين آخرين لنيل الجائزة التي أطلقت عام 2016، وتهدف إلى تكريم التعبير الاستثنائي عن الالتزام والدعم من مشجع أو مجموعة مشجعين، بغض النظر عن الدوري أو الجنس أو الجنسية، كما يمكن منح الجائزة لموقف أو لفتة تركت أثراً واضحاً في عالم كرة القدم.
وتم اختيار المرشحين الثلاثة للجائزة من قبل لجنة مكونة من أساطير FIFA وخبراء في كرة القدم، حيث تم اختيار الفائز من خلال تصويت عام على الموقع الرسمي لفيفا، ويقوم كل مصوت بتحديد اختياراته، الأول، والثاني، والثالث، إذ يتم منح نقاط لكل مرشح بناء على ترتيبه (خمس نقاط للمركز الأول، ثلاث للثاني، وواحدة للثالث)، على أن يتم منح جائزة ذا بيست من فيفا للمشجعين لصاحب أعلى رصيد نقطي في عملية التصويت. وفي حال تساوي متنافسين أو أكثر بعدد النقاط، يتم منح الجائزة لأكثر من حل في الترتيب الأول خلال عملية التصويت.

