الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الرياضة

329 متسابقاً في المرحلة الأولى لمهرجان تلال سويحان الصحراوي

329 متسابقاً في المرحلة الأولى لمهرجان تلال سويحان الصحراوي
16 ديسمبر 2025 16:16

 
العين (وام)
اختتمت بلدية مدينة العين المرحلة الأولى من بطولات مهرجان تلال سويحان الصحراوي الترفيهي في نسخته السابعة، الذي يُعد من أبرز الفعاليات السنوية الجاذبة لعشّاق رياضات المحركات والأنشطة الصحراوية المميزة.
شهدت البطولات التي نُفذت مؤخراً إقبالاً لافتاً من الجمهور والمشاركين، إلى جانب مستويات تنافسية عالية في مختلف البطولات، حيث بلغ عدد المتسابقين 329 متسابقاً، وبحضور 3314 شخصاً، فيما ما بلغ إجمالي قيمة الجوائز المقدمة 1,703,000 درهم.
وأوضح المهندس ناصر عمر البريكي، مشرف مهرجان تلال سويحان الصحراوي الترفيهي، أن المهرجان شهد تنظيم بطولة الاستعراض الحر بمشاركة 65 متسابقاً، وبحضور تجاوز 1200 من الجمهور والمشاركين، حيث تميّزت البطولة بتفاعل جماهيري واسع وعروض مهارية لافتة، تم في ختامها الإعلان عن أربعة فائزين وتكريمهم بجوائز بلغت قيمتها الإجمالية 120,000 درهم.
وأضاف البريكي أنه في بطولة الدريف (Pro) والتي أقيمت بمشاركة 14 متسابقاً، وبحضور 520 من الجمهور، تميّزت المنافسة بأجواء حماسية عالية، وسط تفاعل كبير من محبي رياضات المحركات، حيث جرى الإعلان عن الفائزين ختام الجولة وتوزيع جوائز مالية بلغت 105,000 درهم.
كما أُقيمت بطولة سويحان للميل بمشاركة 170 متسابقاً، وبحضور 889 شخصاً، وشهدت منافسات بين المشاركين من مختلف دول الخليج العربي، وتوزيع جوائز مالية للفائزية بلغت 945,000 درهم خصّصت للمشاركين في بطولة الميل.
شهد المهرجان أيضاً تنظيم بطولة «الدراج ريس الرملي»، لفئة الدراجات بمشاركة 29 متسابقاً، ولفئة السيارات بمشاركة 41 متسابقاً، وبحضور 585 شخصاً من الجمهور، حيث اتسمت المنافسات بالقوة والإثارة بين المشاركين من مختلف دول الخليج العربي، واختتمت بتتويج مجموعة من الفائزين بجوائز مالية بلغت 503,000 درهم، كما أُقيمت بطولة الشل بمشاركة 10 متسابقين، وتخللتها استعراضات مميزة لمهارات المتسابقين توج من خلالها عدد من الفائزين بجوائز مالية بلغت 30 ألف درهم.

