منافسات قوية في بطولة الصقور ضمن مهرجان ليوا الدولي 2026

الظفرة (الاتحاد)

شهد اليومين الرابع والخامس من فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026 منافسات قوية وحماسية في بطولة الصقور، وسط مشاركة واسعة من الملاك والمحترفين، وأقيمت الأشواط في أجواء تنافسية عالية، عكست المكانة الكبيرة، التي تحظى بها رياضة الصقور ضمن الموروث الإماراتي الأصيل، وما تتميّز به من دقة وسرعة ومستويات فنية متقدمة، ضمن برنامج المهرجان، الذي يجمع بين الرياضات التراثية والحديثة في قلب منطقة ليوا.

خصّصت منافسات اليوم الأول لفئة الملاك فرخ، عبر أربعة أشواط، شملت فئات الفرخ جير شاهين، الفرخ جير بيور، الفرخ جير قرموشة، والفرخ جير تبع، وحقق الصقر رقم 11 لمالكه جمعة عبد الله الفلاحي المركز الأول في فئة جير تبع بزمن 15,554 ثانية، وحلّ ثانياً «الذيب» لعبدالوهاب سالم الهاجري بنفس الزمن، وجاء ثالثاً الصقر رقم 77 لعبد الله راشد المانع المنصوري بزمن 15,676 ثانية.

وتوَّج الصقر 54 لعبد الله راشد المنصوري بلقب فئة جير شاهين بزمن 15,988 ثانية، متقدماً على «مقبول» لراشد سعيد الكتبي، وثالثاً «عيد» لراشد علي المزروعي، كما فاز الصقر «البرج» لمالكه سلمى محمد ناصر المنصوري بالمركز الأول في فئة جير بيور بزمن 15,422 ثانية، وجاء «رماد» لحمد أحمد مجرن ثانياً، والصقر رقم 96 لعلي إبراهيم الغفلي ثالثاً، وفي فئة جير قرموشة أحرز «الثمامة» لعلي شخبوط الكعبي المركز الأول بزمن 15,382 ثانية، تلاه «قمرا» لحمدان مبارك المنصوري، ثم الصقر رقم 78 لجمعة عبد الله الفلاحي.

وتواصلت الإثارة في اليوم الثاني مع إقامة أربعة أشواط لفئة المحترفين فرخ، حيث فاز «مبهر» لبطي خلفان القبيسي بالمركز الأول في شوط جير شاهين بزمن 17,468 ثانية، وتصدر «كايف» لحميد راشد المنصوري شوط جير بيور بزمن 16,360 ثانية، فيما توج «إثارة» لبطي خلفان القبيسي بلقب شوط جير قرموشة بزمن 16,943 ثانية.

واختتمت المنافسات بتفوق «تي 92» لخالد راشد المنصوري في شوط جير تبع بزمن 16,883 ثانية، على أن تُختتم منافسات يوم الصقور ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026 بإقامة اليوم الأخير، وسط ترقب لمنافسات أكثر قوة وندية ضمن أجندة المهرجان التي تتواصل حتى الثالث من يناير.